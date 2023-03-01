英外相聯合國批香港國安法損人權 中港政府斥抹黑

英國/香港/國安法

英國外相祈湛明（James Cleverly）在聯合國人權理事會會議上發言，指在《港區國安法》下，有獨立傳媒結束營運，受香港《基本法》保障的言論及集會自由被侵蝕，包括壹傳媒創辦人黎智英在內的發聲者被捕，再次呼籲香港及中國當局捍衛《中英聯合聲明》，並落實人權理事會促請香港廢除國安法和佛止以煽動等罪名以言入罪等報告建議。

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港府昨(2月28日)午作出回應，形容祈湛明27日的發表的是「不實和偏頗言論」，「直斥(是)純屬政治抹黑和歪曲事實」。發言人重申，英國刻意漠視國安法的實施令港人生活和經濟活動重回正軌的事實，肆意詆毀國安法，顯然是政治凌駕法律的「卑劣技倆」，強烈敦促英國政府立即停止有關行為和干涉香港事務。

中國外交部駐港特派員公署其後亦表示，強烈不滿和堅決反對祈湛明的「謬論」，敦促英方停止踐踏香港法治。發言人重申，香港回歸後，英方對香港「 無主權丶無治權，也無監督權。英方屢屢把《中英聯合聲明》掛在嘴邊妄議香港事務，純屬歪曲歷史和法理的胡攪蠻纏！」發言人質疑，英國在人權問題上劣跡斑斑，何來底氣和資格在聯合國人權理事會上對他國人權問題大放厥詞，敦促英方「立即停止一切干預香港事務的殖民夢囈！」

聯合國人權事務委員會去年7月就香港落實國際人權公約的情況發表報告，指《港區國安法》存在明顯缺陷，包括定義含糊和可以將案件移交給不是《公民權利和政治權利國際公約》締約國的中國內地進行調查丶起訴丶審判和執行處罰。 該法落實後已有二百多人被捕，大量民間組織無法開展工作或停止運作，敦促香港政府廢除《港區國安法》，在此之前須停止適用該法律。不過，港府不同意報告內容，事後繼續以國安法和煽動罪名作出拘控，當中包括在去年11月拘捕已解散的「612人道支援基金」秘書施城威，指他干犯國安法下的「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪。包括前立法會議員和榮休樞機陳日君易前已以同樣罪名被捕。

另外，祈湛明在會議發言時亦曾提及新疆及俄烏戰事。他指出，去年聯合國人權事務高級專員已發表報告，指新疆存在任意拘留丶酷刑丶強制絕育及毀壞宗教場所等證據，認為理事會值得進一步作適當討論，但中方一直試圖否認有關發現並阻撓討論，敦促中國與理事會接觸，恪守自願參與的國際義務。