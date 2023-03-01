解決生育少問題 單身女性冷凍卵子提上日程

中國/人口

中國政協的一名官員表示，在去年中國人口出現 60 年來首次下降後，她將在即將召開的兩會上提議允許未婚女性進行卵子冷凍，以此作為促進與保持生育能力的一項措施。

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據路透社今天引述中國政協官員盧維英告訴《環球時報》，她將在即將於 3 月 4 日召開的中國人民政治協商會議（CPPCC）上提議將不孕不育治療納入公共醫療保險體系.

來自中國南部海南省的生育醫生盧維英說，讓單身女性能夠冷凍卵子可以讓她們“在生育高峰期之前保存卵子。但如果該女性想使用冷凍卵子，她仍然需要先結婚。

目前，中國禁止未婚女性進行體外受精 (IVF) 和卵子冷凍等生育治療。

盧的建議出台之際，當局正試圖通過延長產假、生育子女的財政和稅收優惠以及住房補貼等激勵措施來提振搖搖欲墜的出生率。去年，中國的出生率創歷史新低，為每千人出生 6.77 人。

一些省份已經改變了他們的規定以提高出生率。中國東北部的吉林是中國出生率最低的地區之一，2002 年修改了規定，允許單身女性進行體外受精。

雖然世界上人口最多的 10 個國家中有 9 個正在經歷生育率下降，但中國 2022 年的生育率為 1.18，是最低的，遠低於經合組織 2.1 的穩定人口標準。中國尚未正式發布 2022 年的生育率數據。