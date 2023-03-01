馬斯克轉貼武漢泄毒文 遭中國官媒怒指砸他在中國的鍋

中國/新冠病毒/馬斯克

特斯拉執行長馬斯克最近在推特上，轉貼武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）是起源自於中國武漢實驗室的文章後，中國官媒《環球時報》撰文斥責馬斯克，怒質問：“馬斯克，你這是在砸中國的鍋嗎”？

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據自由時報今天引述消息報道稱，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）最近轉武漢外泄病毒貼文，中國官媒跳腳質問。

該報稱，日前1名美國推特用戶的文章引發關注，該篇文章指控美國白宮首席醫學顧問佛奇（Anthony Fauci）資助了武漢實驗室，對美國國會撒了謊，該名用戶質疑：“現在FBI和能源部都得出了新冠病毒來自武漢實驗室的結論，這是不是意味佛奇資助了新冠病毒的研發？”而馬斯克則轉發了該篇貼文，並寫上：佛奇是通過生態健康聯盟（EcoHealth）這個中間組織進行的。

據《環球時報》評論則控訴，儘管有些人認為，馬斯克的言論沒有直接點名中國，只是攻擊佛奇，但馬斯克轉載的貼文幾乎都在將新冠病毒的來源和中國掛鉤，這些言論被敵視中國的美國右翼和反華媒體，不斷用來作為栽贓中國的素材。

據該報道，美國媒體《CNBC》的報導指出，中國官媒的文章標題，是指馬斯克恩將仇報。特斯拉在上海擁有超級工廠，而中國也是特斯拉的第2大市場。