政治

兩會前被強行旅遊成慣例 胡佳憂無法為病父送終

發表時間：

Hu Jia, detido desde 2008, saiu da prisão neste domingo, 26 de junho de 2011.
Hu Jia, detido desde 2008, saiu da prisão neste domingo, 26 de junho de 2011. REUTERS/Handout
作者： 法廣
6 分鐘

亞洲 – 繼去年12月喪母，中國知名異議人士胡佳的父親因為胰腺癌末期正在醫院全身插管，生命垂危。但“兩會”召開在即，胡佳依慣例又要被當局帶離北京旅遊，他擔憂將因此無法見到父親最後一面。

廣告

中國異議人士圈近日傳出上述消息。蘇雨桐2月28日在推特發文指出，去年北京封城期間的12月20日，胡佳的母親在多年病痛折磨後離世。還未從悲痛中走出的胡佳，現在又面臨老父病重入院的打擊，胡父現在全身插管，生命垂危，胡佳希望能照顧病危的父親；然而兩會在即，胡佳將“被強行旅遊”，也許無法再見父親最後一面。

北京異議人士王荔蕻1日聯繫了胡佳，得知胡父胰腺癌末期，疼痛非常，已經到了臨終關懷階段。她推文痛斥：“現在有關部門還要因為避兩會帶胡佳離京？！有沒有人性啊！讓胡佳留在他臨終的父親身邊你們會死啊？”

中國海外民間組織“人道中國”理事王劍虹推文指出，胡佳父親胡承林1957年在清華大學土木工程系讀三年級被打成右派。胡佳小時候跟父親長大，父親被派到湖南去做危險的高空體力勞動，有時把他關在屋裡，有時背着他爬高空。胡老先生患胰腺癌晚期，躺在臨終關懷醫院病房裡，隨時可能進入彌留。

據美國之音報導，近日有網友透過網路電話會議方式向胡佳表示慰問和祝福。胡佳回應說，兩會期間若不得不離開北京，最放心不下的是病重的老父親。

根據美國之音整理網友提供的談話錄音內容，胡佳表示，他的父母都是1957年的右派，所以這一輩子受了不少的苦。疫情期間受到醫療擠兌、封控造成的各種影響，都影響到他父母的正常的健康和壽命。

胡佳表示，10年前的2013年3月14號，應該是兩會結束的那一天，他被刑事傳喚到了公安局，在那裡面遭到毆打，當時應該是（習近平）登基的日子。現在就是一個新的概念的登基了，因為這是前所未有的性質。（當局）肯定會嚴密地控制他的自由，也不可能在北京獃著。

他指出，這已經形成將近20年的慣例，每到兩會都需要離開北京。除了在疫情最嚴重的2020年的兩會期間，那一次就控制在家裡，除此之外都離開北京。

胡佳說，因為父親病危，即便他走也希望盡量拖後，多待在父親身邊。可是他覺得，再怎麼爭取的話，起碼提前一天走是肯定的，也許兩天。但是這幾天他要求，如果父親真的陡然病危要回來。因為除了他女兒以外，這是他最後一個親人了。

胡佳說：“我要是出去以後，我爸突然病重，甚至病故的話，我沒有辦法在他最後的那幾個階段去醫院去搶救、陪伴，或者沒有見上最後一面，這個就太痛苦了“。

中國兩會將在本周召開，全國政協會議4日登場，全國人大會議5日開幕。

 

下載法廣應用程序跟蹤國際時事

繼續閲讀相同主題内容