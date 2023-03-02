再有國際賽事播錯香港「國歌」 今次是冰球 業界承認造成負面印象

香港/政治

香港因應國際體育賽事上播錯國歌事件接二連三發生而讓體育界訂定指引後，仍未能阻止外界把2019年反修例運動的代表性歌曲《願榮光歸香港》作為香港的國歌播放，日前在波斯尼亞薩拉熱窩舉行的世界冰球錦標賽分組賽中，當地賽會人員又錯播《榮光》，經隊員即時交涉後已改為播放中國國歌。國際冰總為此致歉，強調是無心之失。香港體育組織承認，一錯再錯會造成負面印象，促港府與谷哥(Google)再商討解決方法。

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事緣香港冰球男子隊周二(2月28日)深夜在世界冰球錦標賽第三級別賽事中出戰伊朗，大勝11比1，賽會於賽後播放國歌時，播錯反修例歌曲，在10秒內，有港隊成員按新指引要求，作出「T」字手勢叫停，並上前與賽會人員反映。賽會在兩分鐘內透過公開廣播系統致歉，並即時播放正確的中國國歌《義勇軍進行曲》。大半日後，youtube上有關上述賽事近三小時的整個片段已被下架，但已有超過1.7萬人次觀看該片段。

港府昨(1日)天獲悉事件後，發聲明表示強烈不滿，又要求中國香港體育協會暨奧林匹克委員會(簡稱港協暨奧委會)展開深入調查和提交報告。

港協暨奧委會表示，領賽的香港冰球協會早前已按指引向主辦機構提供國歌的正確版本，相關運動員和領隊已即時及恰當回應，令主辦機構迅速更正，反映新指引行之有效。港協暨奧委會已責成冰球會了解出錯原因，並向該會提交報告。

主辦機構國際冰球總會回覆商業電台查詢時就事件致歉，指已向涉事工作人員和義工查問，確定事件是無心之失，強調總會和國際奧委會已採取預防措施，但無法完全避免意外失誤。

港協暨奧委會名譽副會長貝鈞奇今早在電台節目表示，同類事件一錯再錯，難免令公眾有負面印象。他估計，事件可能與有當地工作人員「貪方便」在互聯網搜尋了錯誤的歌曲播放有關，促請港府繼續要求搜尋引擎谷哥把正確版本的香港國歌在搜尋結果處置頂。

港府早前要求谷哥公司把在Google搜尋香港國歌時以中國國歌《義勇軍進行曲》置頂，被對方以「無法控制演算法」為由拒絕，至今未有結果。當局表示，近期有再與Google亞太區高層開會，雙方同意繼續就相關事宜溝通，港府會繼續跟進。

貝鈞奇又透露，曾有領隊按指引堅持從旁監察國歌播放環節，令對方感到不耐煩而發生磨擦，直言不是每項運動都可可以從旁監察播國歌環節。

自去年7月起接二連三出現錯播國歌事件後，港協暨奧委會去年11月頒布新指引，要求香港代表參與國際賽事時，領隊須把正確國歌交予賽事主辦機構並獲確認，播歌時須有代表在場監察。新指引發出後，今次是第二次kg1國際賽事中發生錯把《榮光》作香港國歌播放事件。