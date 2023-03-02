失聯的中國投行家包凡被拘留牽涉反腐調查 或是肖建華第二？

中國/打貪/包凡

華爾街日報今天引據知情人士透露，上個月失聯的華興創始人包凡因涉及對其投行一名前高管的腐敗調查，目前已被中國內地有關部門拘留。自中國領導人習近平發起大力反腐行動以來，已有數位知名商界人士失聯，令中國商界感到不安，這些反腐行動基本是秘密進行的。這其中最知名的人物之一是加拿大籍華裔金融家肖建華，其它一些人在配合調查之後又重新現身。

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華興資本控股有限公司在2月16日披露，一直無法聯繫到公司董事會主席兼首席執行官包凡。該公司周日在一份監管公告中說，董事會已獲悉，包凡目前正配合中國有關機關的調查。公告未指明是哪些機關。

知情人士稱，包凡今年2月被反貪調查人員拘留，涉及華興資本前總裁、華興資本香港證券子公司董事長叢林的案件。其中一些知情人士稱，叢林之所以成為政府調查目標，與他加入華興資本前的業務往來有關，叢林去年9月被拘留，導致他後來從該公司離職。

知情人士說，在包凡被拘留之前，中國有關部門曾在幾個月內就叢林案的調查約談過他幾次。其中一些知情人士稱，調查人員向包凡詢問了涉及叢林在加入華興資本前幫助該公司安排的一筆貸款的可疑交換條件，但包凡未向調查人員提供所需的全部信息。

知情人士透露，包凡是以一種名為“留置”的特殊拘留形式被拘。留置最長期限為六個月，期間被拘人員不得見律師。目前還無法確定中國有關部門是否計畫正式逮捕或起訴包凡。

據華爾街日報稱，包凡享有中國科技行業“併購之王”之稱，他失聯的消息在金融和商業界引起軒然大波。華興資本2月17日確認無法聯繫到包凡後，該公司股價當天應聲下跌28%。

包凡的處境和官方對此事的沉默，令中國的商業精英感到恐慌。一些人擔心中共不透明的執法策略將繼續削弱國內陷入困境的民營部門，即使在一連串的監管整頓和防疫限制抑制了經濟增長之後，中國政府正努力塑造更親商的形象。

據華爾街日報該報道，自中國領導人習近平發起大力反腐行動以來，已有數位知名商界人士失聯，令中國商界感到不安，這些反腐行動基本是秘密進行的。這其中最知名的人物之一是加拿大籍華裔金融家肖建華，他於去年因腐敗指控被判處13年監禁，五年前，他從位於一家香港豪華酒店的家中被帶走，在沒有解釋的情況下被秘密遣送回中國內地。

其它一些人在配合調查之後又重新現身。上海復星集團(Fosun Group)董事長郭廣昌2015年曾因協助一項未指明的調查被有關部門短暫帶走，之後重返工作崗位。同年，香港上市券商國泰君安國際控股有限公司董事會主席閻峰也曾神秘消失，一個月後重新現身。