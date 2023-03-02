截水喉：38%駐華外媒接觸者被騷擾 較前大增逾兩成 FCCC料今年中國採訪續難

中國/新聞自由

在新聞自由排名榜處於榜末的中國採訪，困難自是不少，但中國政府去年似乎更多地針對記者的消息來源。駐華外國記者協會(FCCC)的調查發現，有38%受訪會員表示，消息來源與他們交流後遭當局騷擾丶扣留丶查詢或承受其他負面結果，人數較前一年大增22%。

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駐華外國記者協會昨(1日)發表2022年度媒體自由報告，指在華外媒去年不單要面對工作簽證遲遲不發以致人手減少之苦，採訪時更因嚴苛防疫限制而受限，至於妨礙正常採訪工作的騷擾和監視亦在持續。

上述總結很大程度基於該會的會員調查結果，根據調查，38%受訪者指至少一名消息來源與他們交流後承擔負面後果，而前年的相關比率僅為四分之一，即上升13個百分點，而翻查去年報告並以實質人數計算，則上升22%；另外，45%受訪者的中國同事受到壓迫丶騷擾或威嚇，較前年的40%上升五個百分點。

另外，31%受訪記者表示，其採訪或行程因官方壓力而取消；56%受訪者指出，去年採訪時曾被公安或其他官員阻撓。

調查又顯示，有近一半的外國記者因「健康」和「安全」理由被勒令離開某地或被拒絕進入採訪場地，儘管有關記者以中國標準而言並無健康風險。另外又有近半受訪記者表示，曾因當局用以控制市民出行的手機「健康碼」問題而無法前往採訪地區。

結果，有31%雖然中國今年已取消限制出行的防疫封控措施，但駐華外國記者協會指出，以政府的大量限制措施丶持續的數碼監控，以及對中國同事和消息來源的持續騷擾，中國對真正的新聞自由的挑戰依然存在。該會續指，所有受訪記者均認為，中國未符合國際新聞自由和採訪標準。

有關調查在去年12月和今年1月間進行，該會166名來自30個國家和地區的102名會員回覆問卷，人數較前年分別減少14%和兩成，原因之一是有過半數媒體原擬派駐中國的新聞工作者未能取得記者簽證，而有六成受訪記者表示，延發籤證與地緣政治緊張有關。協會預料，今年的情況亦不容樂觀，因地緣政治而被針對和簽證的不穩定性，將令在龐雜的中國採訪難上加難。

中國在新聞自由排名榜處於榜末，根據新聞自由組織「無國界記者」的2022年全球新聞自由指數，中國在180個國家中排名第175。