日本自衛隊與印軍首次在日本進行聯合空陸軍演

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日本航空自衛隊和印度空軍的運輸機聯合軍演3月1日在航空自衛隊小松基地開始。 這是日本航空自衛隊和印度空軍舉行的首次運輸機聯合演習。日本陸上自衛隊與印度陸軍也於2月28日到3月2日進行了反恐演習。

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2月28日，印度空軍C-171軍用運輸機和航空自衛隊美保航空基地（鳥取縣）的一架C-2運輸機降落在小松基地。 第一天沒有航行，據說雙方確定了飛機的狀況和飛行航線。

印度空軍部隊是配合陸上自衛隊和印度陸軍在滋賀縣饗庭野進行的演習來日的。 據航空自衛隊稱，鳥取縣美保基地的C-2運輸機和10名自衛隊員以及印度空軍的C-171運輸機和10名官兵參加了演習。

聯合演習旨在提高部隊的航空運輸能力，促進日印之間的相互了解。 演習中，在基地周邊空域進行戰術運輸訓練。

迄今為止，航空自衛隊和印度空軍已在印度進行過兩次運輸機聯合演習，而這一次是首次在日本進行演習。

而在2月28日，在位於滋賀縣高島市饗庭野的演習場，日本陸上自衛隊與印度陸軍首次進行了聯合反恐演習並向媒體展示。

據點在兵庫縣伊丹駐地的路上自衛隊第36普通科連隊約190人和印度陸軍約40人，參加參加了這場設想在城市地區發生恐怖主義活動的戰鬥演習。在演習中，在用直升飛機確認了“恐怖分子”佔領的建築物後，兩國戰士手持步槍衝了進來，同時相互聯繫，壓制了恐怖分子， 建築物內的爆炸物處理程序也得到認證。雖多次響起似乎是槍聲的聲響，但陸自表示未用實彈，使用了激光槍“交戰”。

兩國着眼深化以中國為背景展開的安全合作，自衛隊正在推進的與印軍的合作。這次反恐演習被稱為“達摩衛士”，此次是第4次，由於此前都在印度實施，在日本尚屬首次。日本自衛隊2018財年至2021財年先後3次赴印開展反恐演習。 這一次演習，從2月17日進行到3月2日。