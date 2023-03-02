法專家Roland Marchal 評中俄與西方在非洲的競爭關係

中國/非洲

馬克龍出訪非洲之際，中國，俄羅斯與西方在非洲大陸的互相競爭關係再度被推上輿論前台，烏克蘭戰爭更使非洲多個國家與西方拉開了距離，預計今年年底將在烏干達舉行的不結盟國家峰會將受到國際輿論的高度關注。如何評論中國在非洲的活動？俄烏戰爭是否正在改變非洲國家與西方之間的關係？法廣就以上問題採訪了法國巴黎政治學院非洲問題研究專家羅蘭·馬謝爾（Roland Marchal ）先生。

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法廣：非常感謝您接受法廣的採訪，我們看到在聯合國大會多次有關烏克朗戰爭的投票表決中，許多非洲國家都投了棄權票。與此同時，多年來早已被人遺忘的不結盟運動似乎又重新擡頭，年底在烏干達舉行的不結盟國家峰會受到輿論的關注，您對此有何評論？如何評論中國在其中的角色？

Roland Marchal：不結盟組織正在恢復他過去的重要性，以前，他的存在主要是由於南非，埃及以及尼日利亞等國的外交活動，而烏克蘭戰爭以及非洲大陸國家在外交上不妥協立場，我們對此可以表示遺憾，因為說到底畢竟是一個國家的主權遭到了另一個國家的侵犯，烏克蘭的領土主權是受到聯合國承認的，也是受到中國承認的。這是中國外交立場的一大轉變。由於非洲國家的立場，不結盟組織正在恢復昔日的光輝，當然，造成此一現象的原因並非是中國，而是那些要同西方保持距離的非洲國家。

法廣：中國與俄羅斯兩國的外長今年年初都出訪了非洲，您覺得在不結盟運動中，兩國將扮演什麼樣的角色？

Roland Marchal：從非洲大陸的解放運動來看，南非執政黨非洲人國民大會（ANC）歷史上與俄羅斯關係密切，在非洲大陸的解放史上，ANC 與巴勒斯坦解放組織（OLP）歷史上是與俄羅斯關係最密切的國家。所以，俄羅斯外長拉夫利夫對南非的訪問並不令人驚訝。而中國對非洲的策略往往是一個國對國之間的雙邊關係。儘管中國也同非盟等機構對話。

法廣：中國與俄羅斯兩國近年來都擴大了在非洲 的活動，您覺得兩國的非洲政策有何不同？

Roland Marchal：：同俄羅斯有所不同的是，中國在非洲大陸是一大重要的合作夥伴國，而俄羅斯只不過是向非洲販賣武器，除了在礦物業，能源業有一技之長並且向非洲提供瓦格納民兵之外，俄羅斯在非洲並沒有舉足輕重的作用，這也是為什麼我的俄羅斯同事們要譴責他們的政府的非洲政策的原因，因為這些政策多少有點投機主義的色彩，俄羅斯的非洲政策的最終目的似乎更是要向歐洲施壓，因為俄羅斯往往會介入到一些對歐盟十分敏感的國家，因為這些國家同法國在非洲的形象或者同歐盟的移民議題緊密相關。相比之下，中國則是更加低調，這是我在非洲的許多朋友的感覺，我的一位朋友在剛果布拉查維爾工作，今天在那兒中國幾乎收購了所有的企業，因為行業不景氣，好多企業都拋售，中國企業就大批收購，之後由於外交與經濟上的善於處理，因為中國企業不像歐美企業那樣，如果不遵守規則會遭受法律制裁，大量的現金可以解決許多問題。再就是，雖然中西方的國家之間在非洲處於競爭狀態，但是，這些國家的企業之間卻繼續頻頻合作，法國道達爾與中國中海油在烏干達的合作就是一個典型的例子。因為這樣可以分擔風險，因此共同分享紅利，有一部分的工作，對中國企業來說是得心應手，而且勞動力成本低，可以使利潤最大量化，而另一部分的工作，技術含量比較高，儘管利潤分享，但是，石油開發的主要執行者將是一個西方企業。

法廣：中國在吉布提的軍事基地並且計畫設立航天發射基地，您怎麼看？

Roland Marchal ：在中西方競爭的背景下，我並不覺得中國的上述設想有何問題，因為，西方國家也同樣在當地設有軍事基地。相比之下，我對中國在非洲設立一些私營的安全機構感到擔憂，這些組織的目的是要保護在非洲的中國人的利益。

非常感謝法國巴黎政治學院非洲問題研究專家羅蘭·馬謝爾（Roland Marchal ）先生接受法廣的專訪。