澳大利亞戰略政策研究所：中國在大多領域高新技術表現優於美國

科技

亞洲 – 總部設在堪培拉的澳大利亞國防和戰略政策智囊團3月2日一份報告顯示，中國將在44項先進技術中領先37項。《衛報》轉引的這個消息顯示，中國在所研究的 44 項技術中佔據了 37 項，將把美國和主要西方國家甩在身後。 因此，中國將在電池、超音速甚至 5G 和 6G 等先進射頻通信領域佔據壟斷地位。

廣告 繼續瀏覽後續

根據這項研究，美國僅在少數幾個領域具有優勢，例如疫苗、計算機或太空發射系統。 調查結果基於關鍵和新興技術領域的“高影響力”研究。

該報告的作者寫道，“我們的研究表明，中國已經為將自己定位為世界領先的科技超級大國奠定了基礎”。 因此，全球排名前十的研究機構將設在中國，並且產生的“高影響力研究文章的數量是美國的九倍”。 在所列的44項先進技術中，中國科學院的絕大部分排名第一或第二。

此外，中國將在迄今為止由美國主導的幾個領域建立壟斷地位，例如納米級製造、用於能源的氫和氨以及合成生物學。 據澳大利亞國防和戰略政策智囊團介紹，中國在人才引進方面也大放異彩。 因此，在美國、加拿大、英國、澳大利亞和新西蘭，“五分之一的高影響力論文是由在美國、加拿大、英國、澳大利亞和新西蘭留學後研究人員撰寫的”。

最後，關於軍備，澳大利亞戰略政策研究所表示，可以預見的是，中國在可攜帶核彈頭的高超音速導彈方面取得的令人眼花繚亂的進步。 “根據我們的數據分析，在過去五年中，中國產生了 48.49% 的高影響力研究文章”。 該領域世界排名前十的研究機構中有七家設在中國。