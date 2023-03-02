禁止抖音：美國仍存有爭議

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美國國會眾議院外交事務委員會通過了一項旨在在美國封禁TikTok的法案，一名共和黨議員將TikTok比作“手機里的一個間諜氣球”。該法案將提交給由民主黨掌控的參議院。據華爾街日報今天報道稱，但在參議院面臨阻礙。

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美國眾議院外交事務委員會通過了一項將有效阻止美國與TikTok交易互動的法案。周三，眾議院外交事務委員會(House Foreign Affairs Committee)按黨派立場以24票支持、16票反對的表決結果通過了《遏制美國技術對手法案》 (Deterring America's Technological Adversaries Act, 簡稱DATA法案)。該法案將有效阻止美國與這個由中方所有的熱門視頻分享應用的互動。

該委員會主席、得克薩斯州共和黨眾議員Michael McCaul稱TikTok是中國共產黨的“現代特洛伊木馬”，他指出，該應用將在北京方面的要求下與中國政府分享用戶數據。他指控說：“它就如同你手機里的一個間諜氣球。”他指的是美國最近在南卡羅來納州海岸上空擊落的疑似中國偵察氣球。

據華爾街日報稱，但該法案未來仍面臨重重阻力。該法案仍需得到由共和黨掌控的眾議院批准，然後將提交給由民主黨掌控的參議院，到目前為止，民主黨人普遍關注的是針對外國應用構成的安全風險的更廣泛解決方案，而不是一項徹底的禁令。

眾議院外交事務委員會的民主黨成員抱怨說，這項立法倉促了，美國海外投資委員會(Committee on Foreign Investment in the U.S., 簡稱Cfius)正在與TikTok就解決潛在安全風險的措施進行談判。Cfius是一個跨部門委員會。紐約州民主黨眾議員、眾議院外交事務委員會的最高級別民主黨成員Gregory Meeks說：“今天擺在我們面前的這項法案未經審核，而且寬泛到了危險的地步。”紐約民主黨眾議員Gregory Meeks反對共和黨主導的禁止TikTok的立法。

這項立法也遭到美國公民自由聯盟( American Civil Liberties Union)的反對，該聯盟表示，這個禁令“將侵犯數以百萬計每天使用TikTok來表達自己觀點的美國人所享有的憲法第一修正案權利”。

據該報道稱，雖然在參議院可能面臨著來自民主黨的阻力，但該法案仍然是全球範圍內針對TikTok的一系列行動中的最新一項。