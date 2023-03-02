紐約時報：澤連斯基多次尋求與習近平直接對話無果

烏克蘭數月來反覆嘗試與中國領導人直接對話無果後，今年1月，烏克蘭總統澤連斯基派夫人奧萊娜·澤連斯卡前往瑞士阿爾卑斯高山上舉行的達沃斯世界經濟論壇，執行一項特殊任務。

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澤連斯卡向中國代表團遞交了一封致中國最高領導人習近平的信。澤連斯基在信中再次懇請兩國領導人進行對話。

澤連斯卡當時對記者說：“那是對話的姿態和邀請，我非常希望這一邀請能得到回應，”

但在習近平與俄羅斯總統普京宣揚兩國友誼“沒有止境”，而北京又在本周迎來克里姆林宮最堅定的盟友白俄羅斯領導人到訪之際，澤連斯基仍未能與中國領導人對話。

儘管如此，即便西方官員愈發擔心北京正考慮向莫斯科提供致命性軍事援助，澤連斯基的語氣依然謹慎。

紐約時報說：雖然遭到北京的冷遇，但與其為敵對烏克蘭來說並無多少好處。如果中國向俄羅斯提供軍火，可能會讓這場持續一年之久的衝突局勢發生重大改變，並在這場已經演變為艱苦消耗戰的對抗中為俄羅斯提供一條急需的生命線。

澤連斯基上周在基輔的新聞發布會上表示：“我真的很想相信，中國不會向俄羅斯提供武器，我正在盡一切努力防止這種情況發生。”

澤連斯基說：“據我所知，中國歷來尊重領土完整，這意味着它應該完全支持將俄羅斯聯邦趕出我們的領土，因為這正是尊重主權和領土完整的意義所在。”