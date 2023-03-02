美國委員會籲就47人案制裁檢察官員 港府稱或違法 中方促勿與14億人對立

美中/政治

美國國會及行政部門中國委員會(簡稱CECC)兩名跨黨派主席發表聲明，呼籲拜登總統就香港涉及47人的民主派初選案，制裁負責檢控的官員，並特別點名以副刑事檢控專員周天行為首的六名律政司人員；又促請國務卿在本月的聯合國人權會議上緊急討論中港人權備受侵蝕的問題。

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香港政府和中國外交部駐港特派員公署對此表示堅決反對，港府揚言，有關言行有干擾或妨礙司法公正的意圖，可能構成刑事藐視法庭罪或妨礙司法公正罪。但聲明沒有交代會否提出檢控或如何落實。

本身是共和黨眾議員的CECC主席史密夫( Christopher H. Smith音譯)和身為民主黨參議員的聯合主席麥基利(Jeff Merkley音譯)在47人被捕兩周年丶正因《港區國安法》的串謀顛覆罪受審之日發表聲明，指他們受審突顯香港曾受尊重的法治深受侵蝕和中共嚴控香港，敦促港府立即撤銷47人及其他因國安法提控者的控罪。

二人更就去年該會職員撰寫的報告，正式要求拜登總統對參與拘捕和檢控47人和其他爭取民主人士的香港官員作出制裁。他們更特別點名其中六人，除周天行外，還有其上司刑事檢控專員楊美琪丶署理高級助理刑事檢控專員（特別職務）伍淑娟丶高級助理刑事檢控專員（特別職務）蕭啟業丶署理助理刑事檢控專員（特別職務）羅天瑋，以及署理助理刑事檢控專員（特別職務）張卓勤。

兩位主席更促請國務卿布林肯和國務院在3月舉行的聯合國人權事務委員會會議上，就中國糟透的人權紀錄及其致力打壓香港基本人權的情況，提出緊急討論。根據聯合國日程，人權事務委員會現正舉行第52次會議，會期將持續至4月4日。

另外，根據美國中文媒體報道，眾議院美國與中共戰略競爭問題特別委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）同日在國會山舉行記者會，呼籲民眾不要忘記香港「47人初選案」，指47人只是因為擁有一張選票，並在非官方的立法會選舉初選中投票，卻被北京視為過分而提控，質疑中共這種極權政體只會接受國家屬意的人選。

港府昨(1日)晚以《堅決反對並譴責美國「國會及行政當局中國委員會」的霸凌行徑

》為題發文回應，「嚴厲譴責美國政客企圖向一直獨立和公正地秉行公義的律政司檢控人員施加所謂『制裁』」。發言人重申，檢控人員只會根據適用法律和證據提出檢控，而司法機關則依法獨立行使審判權。發言人指出，發表有意圖干擾或妨礙司法公正的言論或行為，可能構成刑事藐視法庭罪或妨礙司法公正罪。

中國外交部駐港公署對CECC主席的聲明表示強烈憤慨和堅決反對，敦促美方有關政客立即停止干預香港司法的偽善政治表演。，敦促美有關政客立即停止干預特區正常司法的「偽善政治表演」。發言人認為，「初選」是對香港憲制秩序的嚴重挑戰和對選舉制度的嚴重破壞，涉嫌違反香港國安法，美國政客企圖以非法單邊制裁恐嚇秉公辦案的檢控官，「其心可誅，其行可鄙」。

發言人形容，美國是最大麻煩製造國，反問它有何資格對他人指手畫腳；敦促美國政客立即收回干預香港事務的「黑手」，不要站在正義與法治，以及14億中國人民的對立面。