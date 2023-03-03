中國“兩會”將召開…陸金融業被點名 將打擊“享樂主義”

政治

亞太 – 中國一年一度的“兩會”將於本周召開，但消息指出，中國國家主席習近平將重建由黨中央領導的中央金融工作委員會，並打擊中國金融業和銀行家們的享樂主義。

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然而“兩會”舉行前，根據彭博社報導，中國的銀行家們被告知要端正心態，清理他們“享樂主義”的生活方式，並要求他們停止照搬西方的方式。這些指示是中共中央紀律檢查委員會（中紀委），上周發表的一篇長達3500字評論的部分內容，這表明習近平將加強黨對金融體系的控制。

中紀委2月23日發表名為“堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰”的評論指出，要破除“金融精英論”、“唯金錢論”、“西方看齊論”等錯誤思想，整治過分追求生活精緻化、品味高端化的享樂主義和奢靡之風，糾治金融業“潛規則”和不正之風，剷除破窗效應、法不責眾心理和攀比心態。

文章還強調，中紀委將嚴肅查處破壞政治紀律和政治規矩的問題，嚴肅懲處對黨不忠誠、不老實、陽奉陰違的“兩面派”、“兩面人”，和搞政治團夥、小圈子、利益集團的腐敗分子，清除黨內政治隱患。

中紀委這篇文章也說，未來中共將加大對影子股東、影子公司、“政商旋轉門”、“提前築巢”、“逃逸式辭職”等新型腐敗和隱性腐敗的查處力度，堅決斬斷權力與資本的勾連紐帶，在金融、央企領域形成懲治腐敗的有力震懾。

彭博社分析，這對習近平來說是一個關鍵時刻，因為他試圖控制60兆美元金融部門的風險，對資本外流實施更嚴格的控制，控制債務水平並排除風險行為，同時他又試圖恢復和管理與美國關係持續緊繃的經濟影響。

與此同時，中國金融業正因為華興資本創辦人包凡的失蹤而風聲鶴唳。包凡在過去十年中監管了一些美國最大的科技交易。華興資本稱，包凡正在配合中國當局進行一項未指明的調查。此外，本週中國最高檢察院以涉嫌收受巨額賄賂、濫用職權和內幕交易等罪名，起訴招商銀行前行長田惠玉。

總部位於倫敦、專註於中國的研究公司伊諾多經濟（Enodo Economics）的首席經濟學家喬伊列娃（Diana Choyleva）說：“習近平仍然堅持一種經濟模式，即黨對經濟的各個方面，都擁有最終控制權。”