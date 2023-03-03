余茂春被造「漢奸」跪像 前反華智囊：要買下這媚俗的共產主義宣傳品

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來自中國的美國前國務卿辦公室首席中國政策顧問的美籍學者余茂春，在前總統特朗普(中國譯作川普)任上推動強硬對華政策，有網民罵他是漢奸，近日，更有中國民眾仿效南宋奸相秦檜跪像而鑄造余茂春跪像，引起網絡圍觀，到今(3日)早已有超過170萬次瀏覽量。余茂春在推特笑說，稱要買下這「共產主義宣傳媚俗品」(this piece of communist propaganda kitsch)；激得造像者說要與余「鬥爭到底。」

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秦檜是南宋宰相，被指謀害抗金名將岳飛，後人在紀念岳飛廟宇鑄造秦檜夫婦跪像，供人唾罵。但網上流傳的余茂春跪像，只是擺放在一個看似工地的地方，並非公開讓民眾觀賞。

根據在抖音上流傳的片段，約3呎高的余茂春跪像掛着一個牌子，開始便寫上「當代秦檜，『漢奸』第一人」。接着是余的簡單生平，稱他是「美對華霸凌政策的背後『操刀手』，為美涉疆，涉藏，涉台等一系列惡毒反華出謀畫策。」結論是他「背叛家國，數典忘祖。」

網民對此反應紛紜，有稱「造得好」，但更多是調侃。中國媒體人黃章晉說，「很好玩」，並質疑鑄造者為何不為其家鄉鄉民記恨的千萬貪官王芃造像，他又懷疑這鑄像「看似自發，實際還是中央罵誰我罵誰」。網民「不害」回應說，「沒把余太弄過來團圓，說明還是有進步。」另一地點顯示在日本的網民則笑說，造跪像「大概就成了中國人精神勝利的巔峰，畢竟這些人活着的時候，中國人對其是一點辦法都沒有。」身處海外的媒體人曾錚在網上直言，雖說給中共罵意味你做對了事，但這跪像還是讓她感到難過。

余茂春昨(2日)在推特回應說，為歷史之故，他想「買下這件共產主義宣傳媚俗品」。

接着寫上「大笑」的網上潮語「LOL」(laugh out loud)作結。

跪像出資者或鑄造者的「胡天墨」看後再發帖，指余茂春的回應反映他「居然不以為恥，反以為榮。他的這種厚顏無恥讓我更有勇氣，我要繼續和他鬥爭到底。」他又不忘讓網民絡他轉發和點贊集氣。網上資料指「胡天墨」是河北曲陽的自由職業者，在抖音開設「鬥.漢奸」專號。

被美國前國務邸蓬佩奧稱為他應對中共挑戰的想心成員的余茂春，美國總統換人後卸下首席中國政策顧問一職，轉當哈德遜研究所高級研究員和胡佛研究所客座研究員。去年12月，中國外交部宣布對余茂春等兩個美國人實施制裁，報復美方制裁兩名西藏官員。余茂春當時回應稱，制裁是「中國人民的敵人所授予的榮譽勳章」。

快將60歲的余茂春，在安徽省東部出生，成長於重慶，經歷文革。文革後於1979年參加高考，以重慶市永川中學文科狀元之名入讀南開大學歷史系。畢業後前往美國留學，畢業後留美執教，並為持不同政見者發聲。特朗普執政後，余茂春成為蓬佩奧的首席中國政策和規畫顧問，倡導把中國人民和中共分開對待，對特朗普的對華政策有重要影響。受中共批評的余，2000年被其母校將他名字從校園石碑上剷除，又有片段指其故鄉家族以其為「漢奸」而將他「逐出族譜」。