台灣內部報告稱總統選舉前要警惕中國的魅力攻勢

台灣/中國

台灣一家安全機構在一份內部文件中稱，台灣政府認為，隨着台灣為不到一年的總統選舉做準備，中國將再次對各界發起魅力攻勢，以影響民意。台灣近日將有數十位各地里長組成的代表團前往中國訪問，此前台灣佛教界代表團也前往中國，並受到中國統戰高官接見。

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台灣在總統選舉前要警惕中國的魅力攻勢，中國將台灣視為自己的領土，長期以來對台灣採取胡蘿卜加大棒的方式，以可能採取軍事行動威脅台灣，同時接觸那些中國認為服從北京觀點的人。

隨着台北和北京逐漸恢復因新冠病毒疫情大流行而中斷的旅行聯繫，台灣安全官員預計中國將重新啟動一項影響力運動，該計畫過去包括台灣政客自費前往中國大陸的旅行。

一家負責調查中國在台灣活動的台灣安全機構在一份機密報告中表示，從本月開始，該活動的重點將是邀請台灣“意見領袖”訪問中國。

路透社看到了這份機密報告的副本。

該機構在二月份的報告中援引情報信息說：“中國共產黨正在制定今年與台灣的交流計畫。各涉台機構將逐步恢復對各級台灣人訪問大陸的邀請。”

隨着台灣總統大選將於明年 1 月舉行，台灣當局擔心北京可能會試圖挑起對蔡英文總統政府的敵意。

中國拒絕與台灣執政的政府對話，認為蔡英文是分裂主義者，因為蔡英文拒絕接受北京長期以來的立場，即中國和台灣都屬於“一個中國” 。

蔡英文拒絕中國的領土主張，並表示只有台灣 2300 萬人民才能決定他們的未來。但蔡英文一再提出與北京進行會談。

中國從未放棄使用武力來控制台灣，近年來加大了向台灣施壓，要求台灣接受中國的主權，包括在台灣附近舉行定期軍事演習。

預計北京將試圖利用其運動影響公眾支持對“統一”或至少對建立更密切關係持更開放態度的政黨。

據一名調查此事的台灣安全官員告訴路透社，“他們可能希望台灣人支持某些支持與大陸建立更密切經濟關係的政黨。”這位不願透露姓名的官員表示，中國可以邀請政治和商業領袖以外的一系列人士，希望能悄悄宣傳中國政治意識形態。該官員稱，“交流項目可能以體育、文化或商業的名義出現，但我們擔心的是私下裡說的是什麼。”

該報告沒有特別指出台灣認為可能成為競選目標的個人或政黨，但北京與主要反對黨國民黨有長期接觸，國民黨傳統上傾向於與中國保持密切關係，但國民黨強烈否認親北京。

國民黨副主席夏立言上個月訪問北京與中國高級官員會面，國民黨表示此行將“有效緩和緊張局勢”並改善溝通。

同樣在上個月，一群中國官員三年來首次訪問台灣，參加在首都台北舉行的文化活動。身為國民黨高級成員的市長將萬安對他們表示歡迎。國民黨表示，政府已批准官員的訪問，並一直呼籲努力與北京“破冰”。國民黨也否認反對派是中國努力的目標。

國民黨在給路透社的一份聲明中說：“為什麼只說這是北京針對反對黨的單方面‘魅力攻勢’？” “就連美國也鼓勵台海兩岸交流與和平對話。” 國民黨說執政黨未能採取主動緩和緊張局勢和改善溝通，讓國民黨去做。

報告稱，台灣安全機構正在密切監視台灣的各種中國團體，包括負責從貿易到旅遊等問題的中國准政府組織，以及中國學生。

路透社說，另一位台灣高級安全官員表示，台灣應該“高度警惕”中國為推動統一而做出的努力。這位官員說：“他們正在尋找繞過台灣當局的機會之窗。”