李克強將做最後一次政府工作報告

政治

亞洲 – 中國全國人大會議即將在周日開幕，也將是李克強最後一次發表政府工作報告，為10年任期正式畫上句號。去年中國“兩會”記者會上，李克強曾說，今年是本屆政府的最後一年，也是他擔任總理的最後一年。

廣告 繼續瀏覽後續

路透社報道， 李克強被替換將標誌着中國政治一個引人注目的時代的結束，當時兩個有着截然不同的家庭背景以及看似不同的世界觀的人擔任了兩個最高職位。 在李克強之後，只有習的手下才會成為眾人矚目的焦點。

路透社表示，人大會議廳里的任何人都不太可能公開表明自己內心的想法。路透社表示，如果坐在講台中央的不是習近平，而是李克強，現今的中國會有多麼不同。 本世紀初，事情看起來有可能變成另外一種景象，李克強——而不是習近平——成為最高領導人。 過去十年的另一個顯着特徵是，一位曾被視為有競爭力的政治家最終成為了共產黨領導層中的二號人物，幾乎沒有表現出對習近平在任期間積累的越來越大的權力有任何抵抗的跡象。 他自己為此也付出了沉重的代價。

另據台灣聯合新聞網報導，中國知名律師陶景洲也在社交媒體推特上傳相關影片，配文“克強總理2日好像是與國務院工作人員最後一次合影留念。”截至周五下午3時，該影片觀看次數已破89萬次。

該段影片隨後被中國關鍵意見領袖（Key Opinion Leader）李勇轉發，在微博寫下：“今日，他與本屆國務院領導人一起，向國務院辦公廳全體幹部800餘人合影告別。”

影片可見李克強笑著和現場人員揮手致意，群眾報以熱烈掌聲，並大喊“總理好”。有幾台攝影機跟著李克強拍攝，隨後李克強走向座位，與國務院全體班子成員與工作人員一起拍攝“畢業照”。