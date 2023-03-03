法國專家：“中國堅信自己將成為烏克蘭戰爭大贏家”

法國專家談中國

歐洲 – 中國在聯大投棄權票之後又推出“關於政治解決烏克蘭危機的中國立場”。《費加羅報》記者羅南·普蘭雄 (Ronan Planchon)3日專訪了蒙田研究所亞洲顧問顧德明先生( François Godement )，了解中國是否有資本在俄烏戰爭中扮演調節衝突的核心角色。顧德明先生認為，中國提出的烏克蘭和平計畫把事情攪亂了，許多國家開始希望與北京保持溝通。

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按照顧德明先生的看法，結束烏克蘭戰爭靠中國政府推出的和平方案是不可能的，這一和平方案僅僅反映了中國想佔據世界主導地位的野心。蒙田研究所亞洲顧問顧德明先生介紹說，此項和平計畫回述了中國自俄入侵烏克蘭以來的一貫立場。中方一直用的是“烏克蘭危機”， 不使用戰爭的說法，也不談論俄羅斯扮演的角色。那麼如何尊重一個國家的領主權和領土完整，沒有實質內容。談及”安全保障“，雙方都要求有安全保障，俄羅斯也有他的要求。

和平方案中唯一細節談到了核能：拒絕使用核武器，拒絕攻擊民用核電站，拒絕使用其他大規模殺傷性武器。中國一直這麼說。

如果拒絕使用核武器確實對俄羅斯提出警告的話，那麼我們不要忘記，中方從沒有提到佔領和轟炸紮波羅熱核電站，而且中國的宣傳反而指責美國在烏克蘭維持化學和生物武器實驗室！

法國漢學家表示，德國輿論特別擔憂核安全。德國總理舒爾茨在去年10月訪華時表述了他的立場，這是他訪華的重要成果。我們可以說這是歐洲人獲得的有限保障。其餘的都沒有什麼新意，都是此前表述過的立場。

《費加羅報》記者問：既然中國在聯大投了棄權票，之後為何又提出和平計畫，這其中真正的意圖是什麼？我們是否可以理解為北京希望成為衝突的核心角色？

蒙田研究所亞洲顧問顧德明先生( François Godement )認為，中國的目標是在結束衝突上表明其立場，這將取悅那些不支持烏克蘭的國家。 這一立場可能成為聯合國大會決議的主題，以反擊西方國家的決議。法國專家表示，只有當俄羅斯徹底敗下陣來才可能對中國特別不利。

記者問：中國希望給自己樹立一個中立調解人的形象，而越是這樣，中國反而越會給別人感覺是在支持俄羅斯入侵烏克蘭，不是這樣嗎？

顧德明先生回答說，衝突相關者不能完全忽視中國調解的可能性，如果美國和歐洲與烏克蘭一起履行這一職能，中國甚至可能扮演俄羅斯信使的角色。 如果俄羅斯滿足於說這個計畫“備受矚目”但時機未到，那麼澤連斯基總統則宣布他想與習近平會面。 此外，波蘭聲稱中國不能充當調解人，而只是喚起“值得肯定”的一面。 哈薩克斯坦也稱該計畫是“可取的”。

顧德明先生還表示，法國總統馬克龍 4 月份的北京之行定會包括烏克蘭的內容。 不過，這並不代表法國支持中國的提議。 與此同時，德國總理舒爾茨承認“不應該對中國抱有任何幻想”，中國不會放棄對俄羅斯的支持的。而拜登則肯定中國出面調解結束這場戰爭的想法是“不合理的” 。總而言之，中國提出的烏克蘭和平計畫把事情攪亂了，許多國家開始希望與北京保持溝通。

法國記者最後問：在中國經濟面臨困境，尤其是清零政策失敗及對俄羅斯默認的支持，孤注一擲會不會讓中國“失去一切”？

蒙田研究所亞洲顧問顧德明先生回答說，恰恰相反，中國自認可以“贏得一切”。 他分析說，新冠疫情似乎突然而迅速地過去了。 強勁復蘇的經濟初步跡象還撐得住。 許多國家 - 當然以德國為首 - 很難想象再去制裁中國。因為制裁俄羅斯已給德國和歐洲一些國家帶來了種種困難。 顧德明最後表示，烏克蘭戰爭並沒有直接動員美軍介入其中，因會帶來武器庫存問題。如果再與中國發生衝突，可能會觸發更多的困難。