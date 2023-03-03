法新社如是解說今年中國兩會

中國/兩會

從本周末開始，來自中國各地的數千名代表將聚集在北京，啟動一年一度的重大國家立法會議，即所稱 "兩會"。雖然各代表不太可能就已經由執政的中國共產黨預先批准議案進行很大程度上被控制的投票，但是，這兩會提供了對中國政治運作及當局優先事項的一瞥。觀察家們將關注 "清零"三年後的經濟目標、體制變革和政治交易。

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法新社今天列出今年兩會一些重大事件單據。首先告知什麼是 "兩會"？

第一個會議將於周六開始，是中國人民政治協商會議（CPPCC），政協會彙集了約2000名少數民族、宗教、商業、體育和藝術等各界代表。政協成員里過去曾包括前NBA籃球運動員姚明和香港演員成龍這樣的名人，因而吸引了很多人的注意，但實際上他們沒有什麼份量。他們的作用充其量是提些政策建議，而這些建議往往沒有什麼下文或效果。

真正的 "兩會 "更是全國人民代表大會（NPC），這個中國式立法機構有大約3000名成員。本屆會議將於周日在北京開始。人大三分之二的成員來自執政的中國共產黨。

人大作為一個報備的登記處，將要表決的大多數提案都是由黨的中央最高委員會事先決定。

法新社分析兩會有多重要時說，中國正小心翼翼地確保在這場盛大的兩會不發生任何令人尷尬的事件，儘管中國共產黨壟斷了權力，但共產黨仍然把兩會作為向中國人民提供答案的證明。

為了兩會，人民大會堂被整修一新，管制交通，工廠因要藍天而被關閉，警察被部署在城市每個角落，政治異見人士被邀請或被迫離開首都去被"度假"。

這也是一年中唯一的一次，中國政治圈裡的所有高層人都來到這個地方，兩會也成為各種政治主要亮相。

這也是每五年一次任命中國國家主席的場所。今年，習近平預計將成為贏得連續第三個任期的國家主席，他將集在去年10月的共產黨全國代表大會上贏得的其他兩個關鍵的黨政領導職位於一身。

今年兩會將是中國放棄清零政策後的第一次。然而，在會議前夕，媒體將不得不在一家酒店進行隔離，這反映了當局對新冠病毒仍持續關注。

據法新社所說的今年兩會主要議題，新冠病毒疫情大流行病後的經濟復蘇將是許多觀察家關注的焦點，因為接受法新社採訪的分析師都預測2023年的增長目標為5.3%，這對中國來說是一個較好的數字。

本周第20屆中央委員會全體會議結束後發布的一份文件顯示，兩會將包括對 "黨和國家機構改革計畫 "的討論，這讓專家們相信，中國安全機構的全面改革正在進行中。

而中國國防預算的公布將提供在台灣海峽的緊張局勢和俄羅斯對烏克蘭的入侵戰爭之間，有關中國地緣政治信心的信息。

觀察家們還將關注任何宣布關於向關鍵技術部門分配公共資金的計畫，或報告其他各種重大基礎設施發展項目。