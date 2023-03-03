澳戰略研究所稱中國在某些新興技術全球競爭中領先美國

中國/科技

澳大利亞戰略政策研究所在跟蹤國防、太空、能源和生物技術並發表研究表明，在某些領域，全球排名前十的研究機構全部位於中國。

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據澳大利亞的一項研究稱，中國在關鍵新興技術的全球競爭中領先美國。這項由美國國務院資助的研究發現，儘管美國在高性能計算、量子計算、小型衛星和疫苗方面的研究處於全球領先地位，但美國通常排名第二。

澳大利亞戰略政策研究所警告稱，“西方民主國家正在失去全球技術競爭，包括科學和研究突破的競爭。”該報告敦促各國政府加大研究投資。

據該報告，在中國政府計畫下，中國在“高影響力研究領域取得了驚人的領先地位”。該報告呼籲民主國家更頻繁地合作以創建安全的供應鏈並“迅速追求戰略性關鍵技術升級”。

據路透社說，澳大利亞戰略政策研究所追蹤了被引用次數最多的科學論文，據稱這些論文最有可能獲得專利。它說，如果發現中國的強大研究，中國在 2021 年在高超音速導彈方面的驚人突破就會更早被發現。

據澳大利亞戰略政策研究所說，“在過去的五年裡，中國產生了全球 48.49% 的關於先進飛機發動機（包括高超音速）的高影響力研究論文，中國並且擁有世界十大研究機構中的七家。”

報告稱，在光子傳感器和量子通信領域，中國的研究實力可能超過包括英國、美國、澳大利亞、加拿大和新西蘭的“五眼聯盟”。

澳大利亞戰略政策研究所還跟蹤了研究人員的人才流動，並提出了壟斷風險。因為中國可能會在 10 個領域出現壟斷，包括合成生物學，以及電池、5G 和納米製造。

中國科學院是一家政府研究機構，在所跟蹤的 44 項技術中的大多數中排名第一或第二，涵蓋國防、太空、機器人技術、能源、環境、生物技術、人工智能 (AI)、先進材料和量子技術。

澳大利亞戰略政策研究所說，中國正在利用從海外獲得的知識來加強中國的研究，數據顯示，五分之一的中國頂尖研究人員在五眼聯盟國家接受過培訓。

該研究建議通過簽證篩選計畫來限制非法技術轉讓，並轉而支持與安全盟友的國際合作。