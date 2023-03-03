美國再列37家中國公司入貿易黑名單

美國/中國

美國新將 37 個實中國體列入美國的貿易黑名單，指控罪名包括向俄羅斯軍隊提供援助、生產軍產以及協助或參與緬甸以及中國的侵犯人權行為。

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據路透社消息，美國將37家中國實體列入貿易黑名單。美國助理國務卿西婭肯德勒在一份聲明中說：“當我們確定對美國構成國家安全或外交政策擔憂的公司實體時，我們會將它們添加到實體名單中，以確保我們能夠審查它們的交易。”

美國新將37家公司列入貿易黑名單中，包括中國的基因集團“華大基因”和中國雲計算公司“浪潮”。

據美國之音報道稱，此舉預計將會進一步加劇華盛頓與北京的緊張關係。

美國商務部將華大基因屬下的“華大生命科學研究院”（BGI Research）和“香港華大基因科學服務有限公司”（BGI Tech Solutions）列入美國商務部的出口管制名單。商務部稱，這些公司協助中國政府的監控，因而構成“重大風險”。“這些實體在收集和分析基因數據方面的行動，存在轉移到中國軍事計畫的重大風險。”

路透社此前報道，華大基因正在收集數百萬女性的基因數據，用於全面研究人口特徵，並與中國軍方合作。

BGI的法醫子公司forensics Genomics International也被列入貿易黑名單。

美國商務部指控浪潮收購併試圖收購美國商品，以支持中國的軍事現代化努力。

美國商務部還將另外26家中國實體列入黑名單，這使得這些被列入黑名單的公司很難從供應商那裡獲得美國貨物。

商務部表示，黑名單中新增加的公司包括正在向，或試圖向伊朗一家受制裁實體供貨的幾家實體，以及在俄羅斯、白俄羅斯和台灣的三家公司。商務部稱，這些公司向俄羅斯提供了軍事幫助。

美國商務部的貿易黑名單還針對侵犯人權的中國和緬甸公司，以及為包括巴基斯坦在內的令人擔憂的彈道導彈計畫做出貢獻的中國和巴基斯坦公司。

該報道稱，北京否認有不當行為。華大基因當時也否認有不當行為的指控。