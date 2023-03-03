美國參眾兩院議員提法案禁止中國人購買美國土地

美國已經有11個州議會通過或者正在審議禁止中國人購買土地法案，目前，通過立法禁止中國人在美國買地已提升到聯邦層級。近日，聯邦眾議員羅傑斯(Cathy McMorris Rodgers)和紐豪斯(Dan Newhouse)共同向眾議院提出名為《中華人民共和國農業用地禁止法》，聯邦參議員朗茲(Mike Rounds)和泰斯特(Jon Tester)共同向參議院提案，禁止中國及其代理人、受託人購買美國農地。他們的提案獲得眾多兩黨議員聯署。

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自2010年以來，與中國有關聯的個人及實體擁有的美國農田增加20多倍，約為38萬4000英畝。在上個月爆發中國間諜氣球入侵美國領空事件後，加深了美國人對中國購買美國土地的憂慮。

紐豪斯警告說，儘管中國只擁有極少量美國農田，但北京仍可透過控制食品供應鏈的關鍵環節來造成嚴重破壞，例如維吉尼亞州的豬肉巨頭史密斯菲爾德食品公司(Smithfield Foods)，現由中國一家最大的肉類企業集團全資擁有。

中國購買美國土地也引起美國軍方警惕。去年9月，美國媒體報道一位名叫孫廣信的解放軍退役將軍經營的企業，在德克薩斯州勞克林空軍基地（Laughlin Air Force Base）臨近買入13萬英畝土地，說要建風力發電場，此項目已被德州政府叫停。中國阜豐集團在北達科他州大福克斯空軍基地(Grand Forks Air Force Base)附近購買370英畝土地，建造玉米加工廠，在軍方表示關注後，市議會一致投票決定阻止這家中國公司購買土地。

戰略與國際研究中心(CSIS)負責全球糧食安全項目的威爾士(Caitlin Welsh)認為，隨着美中緊張局勢的加劇，美國限制中國人購買農地是必然之事，但若說中國購買農地將會控制美國的糧食供應則被誇大了。