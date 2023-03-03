美媒解讀習近平足球強國夢為何步履維艱

中國/足球/習近平

中國領導人習近平多年來一直在推動將中國轉變為一個足球強國，但他自上而下的治理方式卻成為絆腳石。儘管足球運動在中國很受歡迎，但中國在這項運動中的表現卻乏善可陳。

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中國國家主席習近平的足球強國夢為何步履維艱，據華爾街日報署名Chun Han Wong今天報道稱，在習近平進行足球改革的八年裡，中國在這項流行賽事中的表現依然不盡人意。中國男足國家隊的國際排名仍在中間位置徘徊，位列冰島、伊拉克和巴拿馬等國家之後。一些頂級職業球隊已經解散或給球員降薪，疫情干擾和房地產市場低迷導致這些球隊及其東家收入減少。

最近，反貪人員盯上了中國一些最知名的足球界人士，拘留了一名前國家隊教練和幾名高層管理人員，其中包括今年2月逮捕的中國足球協會主席陳戌源。

這些問題甚至延伸到了青少年足球賽事，去年夏天在廣東舉行了一場15歲以下組別的普通比賽，這場比賽的可疑結果引發了一場假球調查，並且令諸多球迷對中國足球的黯淡未來感到哀嘆。

駐北京的中國體育產業分析師Mark Dreyer說，中國是一個自上而下的國家，但要在足球領域取得成功，需要採取自下而上的方式，從草根抓起。他還說，問題是，“在中國，你不能說政治毀了足球”。而中國本地體育作家王奇在最近的報紙專欄中，用一句中國諺語“屋漏更遭連夜雨，船遲又遇打頭風”表達了對中國足球現狀的失望。

這種昏暗局面凸顯出自2015年以來中國足球命運的急劇逆轉；當年習近平批准了一項規模宏大的計畫，希望提升幾十年來中國足球的平庸形象。這項“50點計畫”設立了遠大的目標，例如到2025年，在中國各地建立約5萬所足球學校，並將中國國家男子足球隊打造成一支足球勁旅，先稱雄亞洲，然後領先世界。足球是世界上最受歡迎的運動項目之一。

據該報說，自稱足球迷的習近平上學時就愛踢球，成年後仍興趣不減，他會觀看電視轉播的賽事，也會去現場觀賽。習近平在2015年表示：“我對中國足球的最大期待，就是中國足球能躋身世界強隊，使足球運動為增強人民體質、激勵人們頑強奮鬥精神發揮重要作用。”

據官方估計中國有超過1億足球球迷，雖然球迷數量居於世界前列，但中國足球戰績泛善可陳。中國男足只有2002年那一次入圍世界盃決賽圈，但在小組賽的三場比賽中都沒有進球，鎩羽而歸。

去年的世界盃期間，亞洲鄰國日本和韓國在對陣歐洲一流強隊的比賽中取得了令人震驚的勝利，中國球迷的焦慮情緒隨之升溫。官方報紙《中國日報》(China Daily)表示，只有全面改革才能拯救中國足球。

華日稱，中國的政界精英本周末將齊聚北京，召開一年一度的全國人大會議之際，中國足球的現狀體現出許多批評人士所指出的習近平的集權領導方式存在的缺陷，即使是習近平個人所珍視的政策目標也受到影響。

該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E4%B9%A0%E8%BF%91%E5%B9%B3%E7%9A%84%E8%B6%B3%E7%90%83%E5%BC%BA%E5%9B%BD%E6%A2%A6%E4%B8%BA%E4%BD%95%E6%AD%A5%E5%B1%A5%E7%BB%B4%E8%89%B0-94613df6