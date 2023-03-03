英國主導烏克蘭重建計畫 禁止華為中興5中企參與

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亞洲 – 受美中關係緊張影響，華為和中興通訊等5家中國公司被禁止加入由英國政府主導的幫助烏克蘭重建計畫。美國政府已在去年底禁止進口或銷售來自這5家公司的通訊設備。

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英國媒體iNews報導，這項條款出現在英國外交及國協事務部（FCDO）向各公司公布的合約中。這項重建計畫作為堅韌烏克蘭合作夥伴基金（PFRU）的一部分，將向烏克蘭提供車輛和掃雷設備。

計畫由英國外交部主導，並和烏克蘭及美國等各國政府合作，用以幫助重建目前由烏克蘭政府控制的地區。

根據公開的政府文件，包括華為和杭州海康威視在內的5家中國公司，被禁止申請參與計畫。

專家告訴iNews，這是一個“非常不尋常的安排”。在英國政府合約中，看到美國認為有安全疑慮的指定公司被排除參與，這相當反常。

合約稱：“由華為科技公司、中興通訊公司、海能達通訊公司、杭州海康威視數位科技公司、大華科技公司製造的任何項目、所有項目都將不被接受。如果投標書中包括來自這些公司的項目，請注意，它們將被視為不符合技術要求，並被排除在競爭之外。”

美國政府已於2022年11月禁止進口或在美國本土銷售來自這5家公司的通訊設備。這些公司先前被列入美國的國安威脅清單，被指控對美國的“國家安全構成不可接受的風險”。