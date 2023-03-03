路透社罕見曝料李強力逆習近平而推動放棄清零

中國/新冠病毒

路透社今天長篇報道中國黨政新二號人物李強如何加速使習近平主張的清零政策結束。稱隨着 11 月中國各地針對清零政策的空前抗議活動升級，新近升任中共中央政治局常委第二號人物的李強抓住了時機。此前幾周，中國高級官員和醫學專家一直在悄悄制定計畫，以廢除習近平主席的清零戰略，並在 2022 年底前逐步重新開放中國，目標是在2023年 3 月宣布恢復正常，

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路透社說，四名知情人士告知中國內部消息。將於本月被任命為中國新任總理的李強持有比習近平更為緊迫解除清零政策的觀點。

這四人和另一名知情人士說，是李強突然決定比預期更早啟動重新開放計畫，以努力遏制令中國領導層不安的清零和抗議活動造成的經濟損失。結果是在 12 月重新開放時混亂不堪，當時中國突然結束了封鎖、大規模檢測和其他限制措施。

據兩名知情人士說，11 月的抗議活動標誌着習近平處理新冠病毒管理的一個轉折點，因為習近平開始採取較少的親力親為的方式。兩名消息人士稱，最高領導人最終選擇了匆忙重新開放，以安撫年輕的抗議者，因為持不同政見者可能對政權穩定構成的威脅被認為比允許病毒不受控制地傳播更具政治風險。

路透社說，在 10 月中旬的一次共產黨代表大會上，習近平破天荒地獲得了第三個任期並宣布了他的新領導班子，習近平還讚揚了他的清零政策，稱清零正在取得積極成果。然而，在這個月結束之前，中國官員們聚集在北京，考慮如何解除這種嚴格的清零做法。

根據其中三個消息來源，王滬寧自 2020 年初以來一直擔任中共中央新冠疫情特別工作組副組長，同時也是中國七人政治局常委之一，王滬寧於 10 月下旬與包括宣傳機構在內的高級醫學專家和高級官員舉行了閉門會議。

兩名知情人士說，王滬寧一再詢問與會者，在最壞的情況下，放棄清零控制措施會導致多少人死亡，並敦促他們制定各種以不同速度重新開放的路線圖。

據路透社說，當官員們致力於重新開放計畫時，該病毒已經超出了政府控制它的能力。

但三位知情人士表示，當中國的20條寬鬆措施生效後每天新增病例增加時，習近平動搖了，他並希望恢復清零方法。兩名知情人士說，11 月中旬，當習近平還在東南亞時，他命令中國當局“堅定不移地”執行清零政策，此後一些城市重新收緊了限制措施。

其中一位人士和另一位人士表示，習近平的搖擺不定導致高層領導人在 11 月中下旬就新冠疫情政策重新展開辯論。到那時，有足夠的跡象表明經濟增長將下滑至近半個世紀以來最糟糕的水平之一。

兩位知情人士說，在習近平 11 月 19 日從海外歸來後的討論中，李強頂住了國家主席習近平要求放慢重新開放步伐的壓力。

就此，路透社今天說無法確定習近平的反應。

路透社今天還稱王滬寧以及其他涉及此議題的中國官方均沒有回應置評請求。

大約在這個時候，數以百萬計的中國人正在收看在卡塔爾舉行的世界盃足球賽，現場人頭攢動、球迷不戴口罩的畫面讓中國社交媒體用戶抱怨與他們的處境形成鮮明對比。

加速重新開放的最後一個導火索出現在 11 月下旬。在中國新疆地區發生致命火災後，要求結束清零的抗議活動發展成為自習近平上台以來中國大陸最大的異議活動。

習近平將抗議活動歸咎於對疫情大流行感到沮喪的年輕人。在歐洲理事會主席查爾斯米歇爾和其他歐盟高級官員於 12 月 1 日與習近平會面後，歐盟高級官員告訴路透社，Omicron 變種，而不是更致命的 Delta，現在在中國佔主導地位。

這為減少限制鋪平了道路。

最後，在 12 月 7 日，中國宣布對新冠疫情政策進行全面改革，突然取消了許多限制措施，例如封鎖、大規模檢測和當地旅行限制。兩名消息人士稱，重新開放的計畫最初會保持大規模測試，但李強成功地推動了更廣泛的放鬆，避免了大規模檢測。