關於中國考慮為普京戰爭提供致命援助的情報來自俄政府官員

據美國全國廣播公司（NBC）3日報道，熟悉情報的兩名現任和前任美國官員稱，最初的美國情報顯示，中國正在考慮為俄羅斯在烏克蘭的戰爭提供致命性武器援助，這是從俄羅斯政府官員那裡收集到的信息。

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美國官員們說，白宮在與其他消息來源和盟友核實了初步情報後，公開警告中國可能向俄羅斯提供武器供在烏克蘭戰場使用。隨後，美國官員花了數周時間從其他情報來源以及提供更多信息流的盟友處證實這些信息。這些官員在不願透露姓名的情況下討論了敏感的情報問題。

多條情報表明：中國正在考慮向俄羅斯提供包括彈藥和大炮在內的致命性援助，這在拜登政府官員中引起了警覺，特別是考慮到北京的這一舉動可能會改變戰爭的態勢，使其對莫斯科有利。

一位美國政府高級官員說：“在中國注入武器和平台的推動或幫助下，俄羅斯軍隊在軍事上更具殺傷力，也更有能力。” “這將對烏克蘭人民不利。”

包括美國國務卿布林肯和中央情報局局長伯恩斯在內的拜登政府高級官員都曾公開表示，對情報真實性具有信心，並警告中國不要向俄羅斯提供致命的軍事援助。

而中國否認正在考慮向俄羅斯提供致命性援助，稱美國的指控是“虛假信息”。

美國官員指出，他們沒有看到任何跡象表明中國採取了這一步驟或決定採取這一步驟。

﻿在周四的白宮新聞發布會上，美國國家安全委員會發言人約翰·柯比被問及拜登政府認為中國對可能向俄羅斯運送武器的態度有多認真。

柯比回答說：“我們實際上不知道，” 柯比補充說，美國認為中國沒有將其從桌上撤下，但也沒有看到任何證據表明北京正朝着向莫斯科提供致命性援助的方向發展。

當就此事聯繫白宮國家安全委員會時，他們拒絕置評。

熟悉情報的官員說，最初的情報對於中國正在考慮向俄羅斯提供哪些具體系統或裝備含糊其辭，包括他們是否可以提供現有商用無人機以外的無人機。第二位美國高級官員說：“對於中國在這方面的認真程度，有不同程度的信心。”

伯恩斯周日在哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目“面向全國”的採訪中承認，公開發布信息的決定是為了阻止中國決定向俄羅斯提供致命性援助。伯恩斯說：“我們相信中國領導層正在考慮提供致命裝備。”他補充說：“布林肯國務卿和總統認為，非常重要的是要弄清楚這樣做的後果是什麼。”

報道說，美國政府內部曾就解密和公開發布部分情報進行過一些討論，但官員們決定不這樣做，至少目前是這樣，因為用於收集信息的來源的敏感性，以及因為拜登政府向中國發出不要向俄羅斯提供致命性援助的信息的目標，就目前而言，似乎已經奏效。

美國指責中國正在考慮向俄羅斯提供致命軍事援助之際，北京提出了結束烏克蘭戰爭的擬議和平計畫。

拜登總統和其他美國高級官員表示，該提議是片面性的，只會讓俄羅斯受益。但烏克蘭總統澤連斯基表示，中國參與一項潛在的和平計畫“不是件壞事”。

拜登政府的一些官員認為，中國最近發出的信號表明，它可能會在烏克蘭戰爭中不再觀望，並以某種方式捲入其中，這是在最近採取行動加強其在亞洲的聯盟之後，旨在削弱美國的企圖。

其他官員警告說，中國尚未就是否更多地參與進來做出任何決定，實際上仍然保持自一年前戰爭開始以來的相同立場。

“在有些問題上，我們知道我們不可能意見相同，”一位美國高級官員在談到拜登政府與中國的關係時說。“我們想做的是，特別是當涉及到烏克蘭時，我們希望這是一個我們確實觀點一致的領域。”

這位官員說，拜登政府的目標之一是讓中國認識到“俄羅斯不能殺害無辜的烏克蘭人民，任何人都不應該幫助他們這樣做。”