香港名店區建築中酒店大火通宵後撲滅 波及五廈 二人送院

香港/火災

香港商住旅遊旺區的尖沙咀一楝建築中酒店發生衝天大火，附近五幢樓宇被波及，包括喜來登酒店，大火焚燒 9小時後於今(3日)早被撲滅，兩人不適送院， 170人要疏散到安全地點。至於起火原因，消防仍在調查中。

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起火地點是位於尖沙咀中間道11號的「海員之家」重建地盤，建築中的48層大樓於昨晚11時左右起火，火警在21分鐘後升為三級，兩個多小時後再升為四級。由於多個樓層起火，火勢猛烈又燒着外圍竹棚，以致不斷有火屑跌下，波及地面的汽車及花槽，而其他隨大風飄散的火舌波及的大廈露台和喜來登酒店亦劃為二級火警，由於消防員在不同大廈戒備，很快將有關火警撲滅。

香港火警分五級，人流多的處所發生火警一般會被訂為二級；四級火是指現場火勢猛烈，現場居民有生命危險；若現場火勢完全失控並迅速蔓延，將會訂為最高的五級火。

消防處副消防總長姜世明滅火後交代時稱，事發時多個樓層一同起火，有上下蔓延跡象。他指出，由於起火大廈仍在興建中，一般消防設備未有投入使用，工地亦只有臨時消防設施，加上現場有大量木板和鐵枝等建築材料，阻礙消防推進，以及現場燈光昏暗，在在增加救火難度。消防結果要動員250人丶灌救至今晨8時半左右才將火撲滅。

疏散的170人是附近的遠東大廈丶緬甸台恆星樓和重慶大廈的住客和居民，酒店住客毋須疏散。國際電信大廈雖被波及，幸而服務未受影響，撲火期間，多條道路封閉，巴士亦須改道，港鐵尖沙咀站的不同出口亦曾一度封閉。

起火涉及的重建項目，2018年由新鴻基地產的郭氏家族已故長子郭炳湘創立的帝國集團投得，並擬投資60億元興建逾四十層的酒店，低層撥作「海員之家」俱樂部，原擬去年落成，其後延至今年，明年開業，提供約500間客房。