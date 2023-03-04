中國核武野心的關鍵 法媒關注

中國的核武競爭野心近日被法國媒體關注評論指出，通過加強其原子武器庫，北京似乎正在採用一種令西方人擔憂的新學說。洲際發射器、高超音速導彈、新型潛艇：中國的目標是與美國平起平坐。

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法國費加羅報引述一位擔心中國核武問題的法國高級國防官員的話指出：中國的核武不斷增長 。他還說：“中國核武庫的增長速度遠超預期。”

在華盛頓，情況也不例外：五角大樓在給參眾兩院的國防委員會的一封信中警告說，中國現在擁有的洲際彈道導彈 (ICBM) 發射器比美國還多。

此外，這名法國國防部官員還估計，中國已經擁有 400 多枚核彈頭——俄羅斯有近 6000 枚，美國有 5400 多枚。中國這一數字到了 2035 年，可能會增加到 1500 枚。

眾議院國防委員會主席邁克·羅傑斯激烈的反應說：“美國的警鐘已經敲響，[……]中國核現代化計畫的進展速度比我們大多數人認為的要快。»在美國，包括著名的美國科學家聯合會在內的多個消息來源認為，五角大樓行動迅速。

根據這些科學家的說法，特別是基於發現可能包含洲際彈道導彈的新發射井的警報並不意味着它們已經存在。

俄中聯盟 ：當弗拉基米爾·普京 (Vladimir Putin) 和習近平在 2022 年 2 月 4 日宣布他們的“無上限的友誼。

自從俄羅斯對烏克蘭發動攻勢以來，中國顯然避免向其“朋友”提供任何武器。 此外，中國力量從未停止要求結束敵對行動並警告俄羅斯不要進行核戰爭。

儘管如此，弗拉基米爾·普京 (Vladimir Putin) 一年來的威脅正在改變局勢。這個 作為聯合國安理會常任理事國的核大國正在從威懾態勢轉向考慮使用武器的態勢。 和其他國家一樣，北京記錄了這條信息。 迄今為止，中國展示的是一種基於“充分威懾”的學說。

更多洲際彈道導彈、新型彈道導彈潛艇的到來以及 2021 年 8 月的高超音速導彈試驗表明這是一種可能會朝着與美國的某種軍事對等方向發展。

因此，在最壞的假設情況下，華盛頓將發現自己面臨著俄羅斯和中國的雙重威脅，他們核力量的總和將超過美國的能力。

因此，在最糟糕的下，，將發現發現自己着着俄羅斯的雙重，能量其的總和超越美國的力。

但另一方面，它尋求與北京就軍備控制進行對話。

目前，兩個陣營之間的關係很緊張：在北美上空擊落氣球的事件並沒有促進對話。 儘管如此，2月19日在慕尼黑，安東尼·布林肯與中國高級外交官王毅通了電話，喬·拜登希望儘快與習近平會面，儘管兩黨尚未公布會晤時間。

雖然中國人從未想過以俄羅斯和美國之間的 START 協議（普京剛剛宣布暫停這協議）為模式討論核軍備控制，但拜登團隊正試圖與北京建立對話，認為此類協議將有利於雙方並使中國成為美國的主要安全夥伴，從而損害俄羅斯的利益。

但這是一個遙遠的前景，因為兩位要角此刻正在公開互換敵對的言論。