北京稱國防預算增長是應對“複雜安全挑戰”的需要

軍事防禦

亞洲 – 隨着地緣政治緊張情勢持續升高，中國今年國防預算可能成長7.5%以上，為近年最大增幅。但全國人大發言人王超強調，中國的前途與世界前途緊密聯繫在一起，中國軍事現代化不會對任何國家構成威脅，反而是維護地區穩定與世界和平的重要力量。

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中國國防預算已連續20餘年增長，早已是全球僅次於美國的軍費大國。不過自2016以來，中國國防預算增長率連續7年降至個位數，2016年至2022年，國防費預算增幅分別為7.6%、7%、8.1%、7.5%、6.6%、6.8%和7.1%。

受俄烏戰爭爆發等因素影響，多國近年均大幅提高軍事預算。美國國會去年12月通過總額達8500多億美元的2023年國防預算，就較前一年增長近14%，日本、台灣近年國防預算也明顯成長，這可能促使中國增加今年的軍費編列。

中國軍工企業下屬券商、中航證券日前發布的報告就指出，當前世界局勢正處於百年未有之大變局，俄烏衝突也顯著強化了各國的安全訴求，“全球進入軍費提速期”。儘管去年中國經濟增速有所放緩，但加強國防建設的力度不會降。

消息人士稱，中國國防經費的增長受到國際環境影響，當前中國周邊局勢複雜，維護國家安全、主權和發展利益是迫切要做的事情，有必要適度提高軍費。

中國全國人大發言人王超3月4日在北京表示，中國國防預算的增長是“比較適度、合理”的，而且也是為了應對“複雜安全挑戰”的需要。王超表示：“國防費的規模，是綜合考慮國防建設的需求和國民經濟發展的水平而確定的，這也是世界各國的通行做法。”