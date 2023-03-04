法媒：美軍方稱必須為與中國發生衝突做好準備

政治

亞洲 – 中國年度人大和政協會議正在進行，期間將宣布一系列有關國家今後一年走向的重大政策調整。歷年來，軍費開支和在台灣問題上的表態一直為各界廣為熱議的話題。法國媒體4日發表記者羅馬納斯 Thomas Romanacce撰寫的文章。文章表示：“美軍方稱必須為與中國發生衝突做好準備”。文章認為，中國軍費增加表明北京正在為一場境外戰爭做準備。 而加強美軍力量是說服其進攻台灣的戰略準備。

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在美國陸軍太平洋地區司令查爾斯·弗林（Charles Flynn）和陸軍部長沃姆斯（Christine Wormuth）展開的一次聽證會中，弗林表示，“2023 年將是裝備美軍以阻止中國進攻台灣的關鍵一年。” 據《國防新聞》報道，這兩位軍官回顧了軍隊在與北京的潛在戰爭中可能發揮的關鍵作用。 在他們看來，“地面部隊對美國海軍和空軍是至關重要的，而它在亞太地區的重要作用往往被忽視”。

美國陸軍部長沃姆斯（Christine Wormuth）表示說：“例如，我們正在發展我們在防空和導彈防禦方面的能力，以便能夠保護我們位於太平洋島嶼上的軍事基地。”對於陸軍部長來說，這些基地將是確保美軍有良好的後勤保障並使部隊在亞洲有效作戰。此外，這位陸軍部長還宣布研發遠程高超音速導彈以攔截中國的高超音速武器。

美國陸軍太平洋地區司令查爾斯·弗林（Charles Flynn）表示，為此增加軍費開支是必須的。他表示： “中國軍費的增加並不反映這個國家想要自衛的意願，而是反應了一個準備在境外發生軍事衝突的國家的意願。

這名軍官還強調說，北京正在以登陸進攻“海灘假想敵”的形式進行越來越多的軍事演習。 在他看來，這是向台灣發出的明確信息。

法國記者介紹說，在很多戰鬥模擬中，中國海軍測試了沂蒙山號船塢登陸艦。 這艘船可以在敵方海岸上搭載和部署 500 多名士兵。 它還擁有一個大型飛行甲板，可以同時部署兩架Z-18重型直升機。 受法國“超級黃蜂式直升機”設計啟發，尤其是在海灘上進行兩棲攻擊時，這款飛機可以快速運送 27 名士兵前往前線

法國記者回述說，美國陸軍太平洋地區司令查爾斯·弗林（Charles Flynn）不是擔憂習近平指揮軍隊對台灣發動閃電襲擊的軍人。 2023 年 1 月，美國空軍4星上將、空中機動司令部司令米尼漢（Mike Minihan）敦促他的部隊做好與中國開戰的準備。 與此同時，美國海軍作戰部長、海軍上將邁克爾·吉爾代(Adm. Michael Gilday)估計，北京最早將在 2023 年利用美國海軍的相對弱點進攻台灣。