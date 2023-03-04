法廣記者： 全國人大會議開幕前北京加強戒備

政治

中國 – 中國全國政協十四屆一次會議於3月4日下午3點在人民大會堂開幕。本台常駐北京記者拉加德4日發回報道說，安保升級。有消息稱，北京東長安街“十步一警”。遊客若要進入天安門廣場，必須提前一天預約，還要“過三關”、接受三次安檢。

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拉加德表示，今年會出現10年來最大規模的改組，與往年的政治會議一樣，首都街道和天橋上出現了大批的公安人員和志願者。常駐北京記者專訪了兩名志願者。他們身着藍衣、紅帽子，坐在馬紮上。兩人一邊曬着太陽，身後有少年在踢毽子。一名志願者告訴本台記者：我們是地道的志願者，不拿錢的。反正我們退休了，有的是時間。只要我們身體好，做些努力為別人服務是件好事。

另一名志願者告訴本台記者：我們這種活兒也不累。要做的是當發現有不尋常的事情發生的時候，立即報警。比如看見有人撐起橫幅什麼的，我們就要立即給警察打電話。

北京市民告知，兩會前夕，當局緊急招用了大批“看橋員”，日薪可達數百元人民幣。多位網民也發消息證實，北京市天橋出現“看橋員”。

中央社3月2日曾報導，北京崇文門大街與東長安街口的天橋兩側皆有保安駐守。此外，當天北京東長安街已有保安、公安站崗，街口也有武警持槍戒備。北京的其它普通道路上守望崗處，多位“志願者”結群在場監控。

“看橋員”是因北京“四通橋事件”出現。中共二十大前夕、去年10月13日，北京海淀區三環四通橋出現抗議橫幅，還有喇叭在播放橫幅內容。橫幅上寫着“不要核酸要吃飯，不要封鎖要自由，不要謊言要尊嚴，不要文革要改革，不要領袖要選票，不做奴才做公民”“罷課罷工罷免獨裁國賊習近平”。當時該事件視頻、圖片在網絡熱傳，引發全球關注。