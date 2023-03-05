中國求穩：今年制訂3%赤字預算 刺激內需 GDP目標為5%

中國/經濟

在放寬疫情及重新通關之後，中國反而把今年的全年經濟增長甩標定在5%，較去年的目標還要低 0.5個百分點，是市場預期的下限；它同時提出 3%的赤字預算，擬發3.8萬億元人民幣(下同，摺合約5169億歐元)債劵，以刺激國內需求和經濟，總額只較去年略減1000億元。總理李克強表明，要保持社會大局穩定，為全面建設社會主義現代化國家開好局起好步。評論員劉銳紹估計，中國未來會較為倚賴內需，更加「塘水滾塘魚」。

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預期會接替栗戰書出任委員長一職的趙樂際，今(5日)早主持在北京人民大會堂舉行的第十四屆一次人大會議開幕禮，而總理李克強在會上宣讀任內最後一份國務院工作報告。

就今年發展主要預期目標，李克強表示，國內生產總值GDP)增長5%左右；居民消費價格漲幅3%左右；居民收入增長與經濟增長基本同步；另外，城鎮新增就業1200萬人左右，城鎮調查失業率為5.5%左右。他又期望，以進出口促穩，達到國際收支基本平衡。

他提出的GDP目標雖較去年的3%實質增長有所提高，但只是年初市場預期，近日有不少中國經濟學者丶國際投行及分析機構都傾向樂觀，稱「拚經濟是今年重中之重」的目標下，中國今年的經濟增長可達「5.5%以上」或6%。

李克強解釋，中國發展不平衡丶不充分的問題，仍然突出，「外部打壓遏制不斷上升」，故在推進中國式現代化時須堅持穩中求進工作的總基調，要「突出做好穩增長丶穩就業丶穩物價工作」，保持社會大局穩定。

中國半數省市已達警戒線 今年續發債3.8萬億惹關注

為達到上述發展目標，李克強今年表明要就積極的財政政策「加力提效」，赤字率擬按 3%安排，着力擴大國內需求。為帶動全社會投資，政府要作投資和政策激勵，今年擬安排地方政府專項債券3.8萬億元，加快實施“十四五”重大工程，並鼓勵更多民間資本參與國家重大工程和補短板項目建設，激發民間投資活力。

中國近年以發行債劵以支持受疫情影響的經濟，去年地方債還本付息的規模已達3.9萬億，是2018年的近三倍，美國的彭博通訊社日前發文指出，截至去年年末，至少有17個省級政府的地方債務餘額占其綜合財力的比重超過120%的警戒紅線；居首位的，是天津，其債務餘額為其綜合財力近三倍。投資者普遍關注中國政府如何有效控制債務風險。

李克強重申，會加大力度吸引和利用外資，包括擴大市場准入丶落實好外資企業國民待遇，以及積極推動加入跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP）等高標準經貿協議。

李克強在公布今年目標前，總結去年的髮長取得來之「極為不易」的新成就，獲得人大代表熱原鼓掌。

劉銳紹：中國的外國市場將由一級降至二級

他又總結說，過去五年，中國的經濟實力明顯提升，包括國內生產總值增加到121萬億元，五年年均增長為5.2%，實現高中速增長，邁向高質量發展；財政收入達到20.4萬億元；工業增加值突破40萬億元；城鎮新增就業年均1270多萬人；外彙儲備穩定在3萬億美元以上；而共建一帶一路及推動區域全面經濟夥伴關係協議（R C E P），貨物出口總額年均增長8.6%，突破40萬億元。人民生活水平不斷提高，脫貧攻堅任務勝利等。

熟悉中國事務的時事評論員表受本台訪問時表示，中國政府雖然希望倚賴內需，並開放房地產市場，但難以做到。他指出，內需靠中國政府可算「搞得起」，但難以推動民眾，因為中國去年的新增儲蓄達8萬億，而已有的七十多萬億根本不動，顯見市民不願消費。至於房地產，由於民眾失去信心，認為無行可圖，相信亦難以受政府放寬政策刺激而去買樓。

但他補充，西方欲以打壓來遏制中國外質亦不會得逞，因為中國本身市場龐大，而各國又有不同考量而令中國可以「山大斬埋有柴」；不過，可以預見，中國的外國市場會由一級變成二級市場，盈利速度減慢。