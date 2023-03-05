中國2023年國防開支預算增加7.2% 法新社盤點中國軍力

中國兩會

中國第14屆全國人大一次會議周日（3月5號）上午正式開幕，會上公布了2023年謹慎的經濟增長目標為5%，但國防開支預算卻得以提升到7.2%。

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根據中國財政部提出的2023年中央和地方預算草案的報告，官方編列的2023年國防支出為人民幣1兆5537億，年增7.2%，五年來僅次於2019年。對照2019年到2022年，中國編列的國防支出年增率分別為7.5%、6.6%、6.8%、7.1%。近年來中國的軍費預算不斷提升，加上地域衝突加劇、國際情勢動蕩等因素，今年中國的軍費如何調整也引發國際關注。

擔任中國政府總理十年的李克強做了最後一次做政府工作報告。李克強說，"來自外部的遏制局勢的企圖正在不斷加強"。他呼籲，隨着中美關係的緊張，特別是在台灣問題上的緊張，要 "加強 "軍隊訓練和 "戰鬥準備"。李克強還強調，在經歷了三年因新冠防疫限制而導致的經濟放緩後，"中國經濟正在經歷穩固的復蘇"。 然而，2023年的GDP增長目標是 "5%左右"，是幾十年來的最低目標之一。

中國國防開支預算報告草案稱，要國防和軍隊現代化、提升國防科技工業能力、支援建設鞏固國防和強大人民軍隊。也要做好退役軍人服務保障、完善優撫對象等人員撫恤和生活補助標準動態調整機制。報告中也提到，2022年編列的國防支出全數執行完畢。

中國軍力一覽

法新社報道盤點了中國軍備現狀，指出，自20世紀80年代以來，由於其國內經濟生產總值多年來的急劇上升，中國逐漸為其軍隊的升級提供資金。中國軍隊是世界上人力最多、預算第二大的軍隊，2023年這一數額將增加7.2%，將使其能夠繼續進行軍隊現代化。

報道說，中國人民解放軍（PLA）聲稱是純粹的 "防禦性"，但也旨在對其鄰國宣示中國的主權主張，並為假設的入侵台灣進行訓練。

解放軍人數

在過去的十年裡，作為現代化、專業化和優化的一部分，他們已經被大幅削減。

根據英國智庫國際戰略研究所（IISS）的數據，解放軍現在有203.5萬名男女軍人。他們被分為陸軍（96.5萬）、空軍（39.5萬）、海軍（26萬）和負責戰略導彈的部隊（12萬）。

習近平要求軍隊在2035年前完成現代化，並在2050年前達到 "世界級 "水平。

核彈頭

根據斯德哥爾摩國際和平研究所（Sipri）2022年的數字，中國擁有約350枚核彈頭。

同一來源稱，這遠遠少於美國（5428枚）和俄羅斯（5977枚），但多於英國（225枚）或法國（290枚）。

美國國防部在11月指責北京希望到2035年將其核武庫增加到1500枚彈頭。

法新社說，與美國不同，中國承諾永遠不會主動使用核武器--除非它自己是目標。

航空母艦

中國有三艘航空母艦，其中只有兩艘目前正在運行。第三艘目前正處於海上測試階段。

然而，飛機在航母上起飛和降落是一個複雜的操作，需要培訓許多飛行員，這是一個非常漫長的過程。

根據IISS的數據，美國有11艘航空母艦。

海外基地

中國只有吉布提這一個海外軍事基地，中國說其目的主要是為了在該地區的反海盜行動。美國在世界各地有數百個軍事基地。

除了聯合國維和任務之外，中國的國際軍事存在也是有限的。

空軍

中國空軍正在取得長足進步，特別是通過新的戰鬥機，如殲-16，特別是隱形的殲-20，根據國際情報局的報告，這些飛機的年產量在過去三年中 "可能翻了一番"。

五角大樓的報告說，中國正在 "迅速趕上西方空軍"。

世界上最大的海軍？

中國有時被介紹為世界上最大的海軍，在艦艇數量上超過美國。

但中國的艦隊主要是以較小級別的船隻為主，與美國的力量相比仍有很大差距。

自20世紀80年代以來，由於其國內生產總值多年來的急劇上升，中國逐漸為其軍隊的升級提供資金。

斯德哥爾摩安全與發展政策研究所所長尼克拉斯-斯萬斯特倫告訴法新社："中國有些部隊是世界上訓練和裝備最好的部隊之一，但其他部隊仍然落後幾十年。

法國中國問題專家蓬達茲今天在其推特上發出一個2013年以來中國軍費預算與經濟增長的對比圖表，顯示中國近年來軍費預算總是超過GDP的增長，其中漲幅最大的是2014年，軍費漲幅為12.2%， 當年的經濟增長為7.3%。