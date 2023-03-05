《法蘭克福彙報》：中國必須讓民營企業家獲得更多信心

中國人大會議召開立即引起了德國媒體的關注。

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《法蘭克福彙報》認為，中國經濟形勢尚不明朗。中國必須讓民營企業家獲得更多信心，經濟才會再次運轉起來。但目前情形並非如此，而是恰恰相反，恐懼正在增長。中國設定了低調的增長目標。如果中國領導層能意識到，國家試圖通過簡單的建造更多橋樑和機場來拯救經濟是有害的，情況就不會那麼糟了。在人大開幕之際，即將卸任的李克強總理為民營企業家唱了讚歌，是他們讓國家的崛起成為可能。但無論是中央銀行的貨幣還是購物券都無法使國家擺脫其國家主席瘋狂地將意識形態凌駕於理性之上的苦難。而習近平結束新冠清零戰略這一事實，並不能解決青年高失業問題。民營企業家需要更多信心，才能讓經濟重新運轉。但失寵的科技行業主要銀行家已失蹤數周。阿里巴巴傳奇人物馬雲已脫離了他的帝國。騰訊創始人馬化騰也沒有被邀請參加人大。而這些卻正是中國需要的未來。

N-TV電視台看到的是，在人大代表大會上，中國國家和黨主席習近平正在穩固他的權力。其規模是數十年來沒有的。在世界局勢日益緊張的情況下，中國正在依靠軍事力量。美國普林斯頓大學的專家Rory Truex在“中國項目”平台上說，“在黨的最高層沒有替代的權力結構和權力中心，這意味着習近平不會聽到批評的聲音。這使他能將國家引向任何適合他的方向。個人的獨裁可以變得非常醜陋。毛澤東就是典型的例子。”柏林墨卡托中國研究中心的尼斯格林貝格認為，權力從政府轉移到黨的手裡。在習近平領導下，政府已經變得不那麼重要。”現在的政策越來越多地由黨組織制定。國務院即內閣越來越成為一個由黨領導的行政部門。”

柏林出版的《日報》發現，中國人大尋求改革而不是快速增長。李克強總理語氣溫和，甚至在台灣問題上，他也沒有亮出威脅的語調。今年的人大非常特別。