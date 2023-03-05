習近平赴人大江蘇團 強調科技創新與製造業升級

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亞洲 – 中國國家主席習近平5日參加全國人大江蘇代表團審議時強調，加快實現高水準科技自立自強、推進新型工業化，並推動製造業高端化、智慧化。

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中國第14屆全國人大第一次會議5日上午正式開幕，習近平下午在參加自己隸屬的江蘇代表團審議時，作上述表示。

據央視、新華社報導，習近平指出，加快實現高水準科技自立自強是推動高品質發展的必由之路。在激烈的國際競爭中，中國要開闢發展新領域新賽道，塑造發展新動能、新優勢，從根本上說還是要依靠科技創新。

他說，能不能如期全面建成社會主義現代化強國，關鍵看科技自立自強。要加快實施創新驅動發展戰略、推動產學研深度合作、著力強化重大科技創新平台建設、支持頂尖科學家領銜進行原創性與引領性科技攻關，努力突破關鍵核心技術難題，在重點領域關鍵環節實現自主可控。

同時，要深化科技體制改革，大力培育創新文化，健全科技評價體系和激勵機制，為創新人才脫穎而出進展才華創造良好環境。

除了科技面外，習近平也提到，加快建設現代化產業體系，把發展經濟的著力點放在實體經濟上，深入推進新型工業化，強化產業基礎再造和重大技術裝備攻關，推動製造業高端化、智慧化、綠色化發展，加快建設製造強省，大力發展戰略性新興產業，加快發展數字經濟。