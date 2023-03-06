世界報：一中國專家學者認為“習近平並不了解世界”

中國/習近平

在2018年人大會議上成功修憲後，中國領導人習近平即將通過2023年的人大繼續連任國家主席，開啟至少五年全面掌握中國黨政軍最高權力執政的局面。在法國 《世界報》駐北京特派記者勒梅特最近發自北京的報道里，一位匿名的中國國際關係專家對習近平的執政和國家的前景做出了黯淡的評估，並指出 “習近平並不了解世界”。

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文章寫道，這名專家經常被中國媒體諮詢，但他通常拒絕接受外國媒體的採訪，同意與《世界報》會面的條件也是“不錄音”。《世界報》記者說，事實上，他所發表的評論已經超出了中國國內越來越受壓迫的保守框架。

對中美關係，這名專家分析認為，中國與美國不會有戰爭，他的理由是，中國的領導人是全國最富有的階層，他們把錢、包括情婦在內一些親屬家人都放在美國，他們永遠沒有勇氣放棄這些優勢。同時，他對習近平的評價並不高，他說，"（習近平）就像特朗普。他認為自己什麼都懂，不需要任何人。但他沒有上過大學，把寫論文的事交給別人去做。他並不了解這個世界。自從他上台以來，他設法與所有西方國家和大多數亞洲國家鬧翻。"

在台灣問題上，儘管這位專家認為與台灣 "統一 "是一個合法的目標，但他認為中國的軍事干預很難令人信服。他的理由是，"無論台灣的地位如何，台灣海峽的部分水域現在和將來都是國際水域。中國海軍的干預會阻礙日本和韓國船隻的通行，也會阻礙中東國家船隻的通行。另一方面，駐紮在韓國、日本和菲律賓的美國人有辦法迅速進行干預。”但儘管如此，風險並不是零，因為習近平想 "比毛澤東還偉大，把台灣奪回來"。

同時，這位專家並不認同美國是一個正在衰落的國家這一官方論調。他分析認為，"情況更複雜，社會和種族的不平等，以及某種道德喪失，正在把美國拖垮。美國不再有能力創造一個國際共識。但在財富、軍備、研究和發展方面，美國仍然是一個超級大國。“據他說，俄羅斯總統普京在分析中犯了一個錯誤：低估了美國的實力，"在美國從阿富汗撤軍後，普京認為自己有能力入侵烏克蘭。他抓住了機會，卻輸了。現在，像芬蘭和瑞典這樣的中立國家都將加入北約。這對俄羅斯來說是個挫折。”

世界報文章寫到，這位專家認為，如果普京失敗了，他的繼任者可能會更接近美國，而中國將被孤立。

即使這仍然是高度假設性的議題，但他認為習近平已經輸掉了這場比賽。

文章繼續引述這名專家說："習近平有三個優先事項：反腐、中國夢和“一帶一路”。但在執政十年後，上海警察局長因腐敗被捕就證明這一現象並沒有消失。“中國夢”對於每月生活費不足2000元人民幣的9億人來說毫無意義，而參與“一帶一路”國家的精英們的腐敗使中國在那裡並不受歡迎。這種情況在斯里蘭卡、馬來西亞和巴基斯坦尤為明顯。

文章最後寫道，這位學者總結說，中國和美國一樣，既在進步又在退步。"就科技而言，中國是一個超級大國。但在言論自由和政治形勢而言，我們甚至要回到文化大革命時期。"

《世界報》記者最後也總結認為，這位專家學者的言論僅代表他自己，但他的講話表明了一個日益沉默的中國知識精英的沮喪感。