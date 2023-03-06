傳麥卡錫計畫4月在加州會晤蔡英文

美國/台灣/蔡英文/中國

英國"金融時報"報導，美國眾議院議長麥卡錫計畫4月初在加州會晤台灣總統蔡英文，而不是台北，以避免刺激北京對台灣作出"侵略性"的回應。消息稱，蔡英文也將在加州里根圖書館發表演說。

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中央社援引金融時報報道，除了加州，蔡英文還將訪問紐約。加州和紐約是蔡英文中美洲訪問行程的一部分。報導還提到，蔡英文"說服"（convinced）麥卡錫（Kevin McCarthy）在加州進行會晤。

"金融時報"（Financial Times）並援引數名人士、包括一位台灣高級官員的說法，蔡英文接受邀請將在里根圖書館（Reagan Library）發表演說。

"里根總統基金會暨研究所"（The Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute）向"金融時報"證實已邀請蔡英文發表演說。

今年1月就任美國聯邦眾議院議長、共和黨籍的麥卡錫去年夏天曾表示，有意在當選議長後訪問台灣。"金融時報"指出，麥卡錫已跟蔡英文達成共識將在加州會面，以避免前眾議院議長佩洛西去年8月訪台時中國軍隊大動作回應的情況重現。

一名台灣高級官員告訴"金融時報"，台灣方面已向麥卡錫團隊透露關於中共近來動向和威脅的情資，並指出中國"目前狀況不佳"，研判決策過程將越來越集中在中共中央總書記、中國國家主席習近平及其親近的小圈子手中。

麥卡錫辦公室婉拒向"金融時報"評論。

根據報導，蔡英文曾於2018年造訪里根圖書館，但僅致詞、沒有發表正式的演說。

中央社報道，白宮發言人皮埃爾（Karine Jean-Pierre）與美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）周一都不願證實蔡英文將訪問美國，指台灣方面尚未宣布任何出訪行程。麥卡錫辦公室也暫無回應。

在台灣方面，駐美代表處也選擇低調避談，僅說蔡英文出訪邦交國相關安排均照慣例進行，目前沒有相關資訊進一步說明。

消息稱，即便麥卡錫選擇在加州與蔡英文會面，華盛頓智庫"德國馬歇爾基金會"（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）告訴中央社記者，外界仍不應排除麥卡錫未來訪台的可能，時間點或許會落在台灣明年1月總統大選後。

2月底曾密訪台灣的眾院"中國問題特別委員會"主席蓋拉格（Mike Gallagher）近日也透露，麥卡錫可能在台灣大選後與民主黨非裔領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）一同訪台。

葛來儀指出，如果麥卡錫緊接在佩洛西之後訪問台灣，對台灣沒什麼好處，且如果訪問發生在今年，中國軍隊可能會再次舉行大規模軍力展示，強化國民黨口中"民進黨帶來戰爭，國民黨帶來和平"的論述。有鑒於台灣大選將至，葛來儀說，這恐對民進黨造成政治傷害。