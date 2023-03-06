烏軍宣布將繼續保衛遭到俄軍圍攻的巴赫穆特

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烏克蘭軍隊周一宣布，烏軍將繼續保衛遭到俄羅斯軍隊圍攻的烏克蘭東部城市巴赫穆特。這一的表態消除了關於烏軍將撤離這一具有象徵意義城市的猜測。

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法新社消息，烏克蘭官員聲稱，烏軍不僅沒有放棄巴赫穆特（Bakhmut）陣地，相反，巴赫穆特保衛戰已經獲得戰略成功，並削弱了俄羅斯軍隊的攻勢，俄軍損失慘重，沒有取得任何優勢。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科周一表示，烏克蘭軍方內部達成一項共識，他指出，軍方一致認為，有必要繼續保衛這座城市並消耗牽制敵軍力量，同時建立新的防線，以防戰況出現變化。

美聯社報導，不到一周前，烏克蘭總統澤連斯基的一名顧問曾表示，烏克蘭守軍可能會撤離巴赫穆特並退到附近的陣地。

但澤連斯基的辦公室周一指出，澤連斯基主持了一場會議，軍方高層官員在會中"發言支持繼續進行防禦行動，並進一步加強烏軍在巴赫穆特的陣地"。

俄羅斯軍隊目前正三面圍攻巴赫穆特，並對這座城市和附近村莊發動猛烈炮擊，試圖瓦解烏軍在當地的守勢。

巴赫穆特在戰前是一座擁有約70,000人口的城市，由於戰鬥持續時間長，雙方損失慘重，巴赫穆特已成為俄烏爭奪頓巴斯工業區控制權的象徵。

最近幾周，俄羅斯軍隊在這座城市的北部和南部推進，切斷了烏克蘭四條補給線中的三條，只留下一條通往更西邊的查希夫拉爾ChassivIar 作為出口路線。

烏克蘭總統澤連斯基周日表示，烏克蘭軍隊在包括巴赫穆特在內的東頓巴斯地區正在進行一場“痛苦而艱難”的戰鬥。澤連斯基在每日講話中稱：“我要特別向在頓巴斯作戰的士兵們的勇敢、堅強和韌性致敬”。他補充道，“這是最艱難的戰鬥之一。痛苦而艱難。”