聯合國達成保護《公海條約》 保護海洋生物多樣性

聯合國/《公海條約》

聯合國於3月5日通過《公海條約》，一百多個參與國承諾在2030年之前，將全球30%的公海納入保護區，為保護海洋生物多樣性與可持續發展做出努力。

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聯合國歷經十多年協商，五輪談判，來自超過100個國家的代表在紐約聯合國總部進行兩周和最後38小時的馬拉松協商後，終於在3月5日通過《公海條約》。

參與國承諾在2030年之前，將全球30%的公海納入保護區，限制捕魚量、航道和深海開採等活動，以保護海洋生物多樣性。該協議同意建立公海海洋保護區的法律機制、共享海洋資源，並且定期召開締約國會議，持續討論公海保護的各項議題。

過去多年來，由於各國對經費來源和捕漁權等問題存在分歧，而無法達成協議。

目前執行的《聯合國海洋法公約》簽訂於1982年，建立了公海區域，各國平等享有進行捕魚、航行或水域研究的權利，其中僅1.2%公海受到保護。

根據國際自然保護聯盟的數據，受到氣候變化、過度捕撈和航運交通等威脅，全球近10%的海洋物種面臨滅絕的危險。

擔任本次會議主席海洋法問題大使李蕾娜表示，該協議在經過律師審查，並翻譯成聯合國6種官方語言後，將在日後正式簽署通過。

聯合國，歐盟和綠色和平組織都讚揚達成該歷史性協議，聯合國秘書長古特雷斯指出這是多邊主義的勝利，也是全球努力取得的勝利，其目的是要遏制現在和未來世代的海洋或將面臨的破壞性行為。