韓國政府發表聲明 解決日韓之間最大歷史懸案

韓日/勞工賠償

韓國政府在6日上午正式宣布了原朝鮮半島戰時被日本強征勞工訴訟案的解決方案，其核心是韓國政府麾下的財團代為兩家日本公司向原告交付賠償金。

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韓國最高法院在2018年10月30日作出要求日本新日鐵住金（原新日本制鐵）向原韓國勞工等支付賠償的終審判決，2018年11月29日，韓國最高法院終審駁回日本三菱重工的上訴，要求三菱重工向二戰期間遭受強迫勞動的韓國勞工進行損害賠償，從此日韓關係陷入低谷。

誓言改善日韓關係的尹錫悅政權上台約10個月，為兩國的最大懸案的解決開闢了道路，兩國關係走向正常化。

對於韓國政府的這一決定，日本首相岸田文雄表示：這是為了使日韓恢復健全關係的舉措，日本政府高度評價這一措施，日韓、日美之間有必要進一步強化戰略合作。我想與尹錫悅總統進行密切的溝通與交流，使日韓關係得到進一步發展。

日本外務大臣林芳正高度評價了韓國政府的解決方案，稱其使日韓關係重回正常， 並表示將繼承包括《日韓共同宣言》在內的歷代政權的歷史認識。

韓國外交部長樸振在新聞發布會上說：“我們將與最近的鄰國日本一起，為兩國共同的利益和地區、世界的和平而努力。”他強調，在嚴峻的國際形勢下，不能長期放置處於膠着狀態的韓日關係，要“超越兩國之間對立，迎來新的歷史契機”。

美國總統拜登當地時間5日深夜對韓國提出日韓最大懸案的解決方案表示歡迎，表示：日韓畫時代的合作拉開了序幕，邁出了重要的一步。

據韓國媒體報道，日本涉及判決的兩家公司所在“日本經濟團體聯合會”和韓國經濟團體“韓國經濟人聯合會”正計畫創建一項基金，建立留學獎學金，以促進兩國年輕人交流。