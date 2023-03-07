中國2023年伊始外貿仍大幅下跌 脫鉤和遷出讓前景不明

中國/貿易

中國3月7日公布的數據顯示，中國在海外需求不振和疫情惡化的影響下，今年1-2月的累計進出口貿易大幅下滑。

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據法新社發自北京的報道，美國和歐洲經濟衰退的威脅，加上通貨膨脹的飆升，正在更減弱對中國商品的國際需求。

去年12月，中國當局突然取消了已傷害企業三年的清零措施。這一決定導致Covid患者人數成倍增加，在1月份嚴重擾亂了生產和供應鏈。

在這種情況下，據中國海關公布的美元數據，中國今年1-2月的出口再次暴跌，同比跌6.8%。而分析師預測的下跌幅度更甚：估計去年12月下降9.9%之後，今年初會再降12%。

自去年10月以來，中國的銷售一直在下降。

去年12月，中國幾乎處於停滯狀態，當時中國的銷售經歷了自2020年冠狀病毒大流行開始以來的最大降幅，為-9.9%。

中國今年1-2月的進口，根據海關數據，也同比下降了10.2%，比去年12月的-7.5%下降更明顯。

至於中國的貿易順差，今年1-2月順差合計達到1168億美元。而去年12月的順差為780億美元。

脫鉤和遷出

據日本瑞穗銀行的分析師Ken Cheung表示，在未來幾個月，“由於中國的脫鉤趨勢和主要市場的衰退風險，中國的出口前景將依然複雜”。

脫鉤是指在與美國的地緣政治緊張局勢下，越來越多公司將其全部或部分生產或供應鏈遷出中國。

由於這些緊張局勢，中國對美國的出口在今年1-2月同比下降了21.8%。一年前的同一時期，出口仍然增長了12.3%。

中國從美國的進口下降了5%。

北京和華盛頓正在進行一場關於半導體製造的激烈爭鬥，這些微型電子元件對智能手機、聯網汽車和軍事設備至關重要。

華盛頓以對其國家安全構成“威脅”為名，在最近幾個月加強了對中國芯片製造商的制裁，這些製造商現在受到阻礙，無法採購美國技術。

法新社引述“Pinpoint Asset Management”的經濟學者Zhiwei Zhang（音譯張志偉）說“（中國）政府已經意識到全球需求的疲軟和供應鏈遷出的威脅給其經濟帶來的風險”。“這就是為什麼中國政府將"增強私人投資者對中國的信心作為"重中之重"。法新社說，張志偉仍然這樣相信。

北京每年通常會將1月和2月的數據累計公布，原因是農曆新年長假有時趕在一月，有時趕在二月。

中國周日還公布了今年增長"5%左右"的謹慎目標。在2022年，中國的增長為3%，這與最初設定的5.5%左右的目標相去甚遠。

法新社說，其實這樣的增速讓世界大多數主要經濟體羨慕不已，但對中國來說，卻是40年來最慢的增速之一。