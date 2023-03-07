京官指香港國安風險仍在 特首承諾加強搜情報兼迎頭打擊

中港/政治

香港實施《港區國安法》已兩年半，聯合國不同委員會亦指港人自由人權受到限制，但在東西對壘情況下，中共並未放心，主管香港事務的京官夏寶龍提醒香港特首李家超，指香港的國家安全風險仍然存在，潛伏着破壞力量，港府應制訂方案予以迎頭打擊，阻止它萌芽或蔓延。李家超則承諾，會加強情報搜集，並嚴厲打擊嘗試破壞國安和香港利益的人和事。

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政圈關注，港府會否加速落實有香港小憲法之稱的《基本法》中有關國家安全的第23條的立法工作，甚至加強使用現有法律。特首及相關官員早前透露，23條的草擬工作，會特別針對間諜活動丶偽裝組織丶新媒體新科技等範疇，加強防禦。有關立法工作曾由去年推遲至今丶明兩年，而律政司副司長張國鈞上月中時透露，23條立法期望今年內有實質進展。另外，財經事務及庫務局局長許正宇早前表明，須以「底綫思維」審視金融安全風險，亦令市場關注這種中國國安法的提法會否包括在23條立法中。

在北京列席人大會議開幕禮的特首李家超，昨(6日)午後返抵香港後向記者表示，開幕禮當天下午獲中共中央港澳工作領導小組副組長夏寶龍接見，對方肯定港府在新班子下的工作，特別是經濟發展正朝着正面發展，鼓勵港府繼續努力，但提醒港府要有憂患意識。

李家超引述夏寶龍解釋香港須居安思危時說，香港的國家安全風險仍然存在，亦有一些破壞的力量潛伏在社會，須做好風險管理和各方面的預案，對破壞國安丶香港社會安寧及安全的，都要迎頭打擊，不要讓它萌芽或蔓延。

他自言，已向夏寶龍表示，會做好風險管理，亦會加強情報搜集，確保工作盡善盡美。如有任何人嘗試破壞國家安全丶香港安寧，以至香港整體利益，港府一定會很嚴厲地作出打擊，依法追究其法律責任。

李家超不提職銜 夏寶龍卸任港澳辦主任可能性提高

出身社會學者的政協劉兆佳認為，北京更關心未來中國與西方角力加劇丶台海和南海有可能軍事衝突的情況下，香港作為開放社會面對的國安風險，需善用國安法及其他現行法例防範外部威脅。

另外，夏寶龍會見李家超的消息，首先由國務院港澳辦發布，當中以「中央港澳工作領導小組常務副組長丶國務院港澳事務辦公室主任」稱呼夏寶龍，但在李家超的發言中，未有提及夏寶龍身兼港澳辦主任的職銜，只以夏在中共港澳小組的身分作稱呼，令夏寶龍在兩會後退任港澳辦的可能性再被看高一線，但就可能留任中央港澳領導小組。

中共去年杪的「二十大」上，以政治局常委身分兼任中央港澳工作領導小組組長的韓正丶國務院港澳辦主任夏寶龍丶香港中聯辦主任駱惠寧均未進入二十屆中央委員會，意味三人會退休，迎來港澳系統的大換班。其後，首任國安公署署長鄭雁玀率先在今年1月接替駱惠寧出任中聯辦主任一職：但在2月，已達70歲的夏寶龍南下深圳，與李家超及部分建制派人士會晤，令個別政圈中人估計，夏寶龍可能留任部分港澳職務。