古特雷斯訪問基輔 將與澤連斯基會晤

聯合國/烏克蘭/穀物出口

聯合國秘書長古特雷斯周二3月7日抵達烏克蘭，將於周三在基輔與烏克蘭總統澤連斯基舉行會晤。聯合國稱，這是一年前俄羅斯入侵烏克蘭以來古特雷斯第三次訪問這個飽受戰爭蹂躪的國家。世衛組織稱成千上萬的烏克蘭人受到了"各種傷害"。

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法新社消息，聯合國秘書長兩位發言人杜加里克(Stéphane Dujarric）及法罕哈克(Farhan Haq）表示，古特雷斯周二早上抵達波蘭，並從波蘭繼續訪問行程進入烏克蘭。古特雷斯將於周三與烏克蘭總統澤連斯基會面，討論續簽去年夏天關於烏克蘭穀物出口的國際協議。

法罕哈克在紐約聯合國總部舉行的新聞發布會上表示，古特雷斯“目前正在烏克蘭”。 隨同古特雷斯訪問的聯合國發言人杜加里克早些時候在一份新聞稿中宣布，“聯合國秘書長周三上午將在基輔與澤連斯基舉行會晤，討論繼續實施黑海穀物出口協議的全部條款，以及其他相關議題”。

這項由聯合國、烏克蘭、俄羅斯和土耳其於去年7月22日簽署的協議，每四個月續簽一次，旨在從烏克蘭港口出口因戰爭而受阻的糧食，並緩解戰爭造成的世界糧食危機。

到目前，根據該協議出口的穀物達2000萬噸，協議在11月中旬續簽後，將於3月18日到期。

聯合國秘書長這次出人意料的訪問沒有公布其他細節，這是繼去年4月和8月之後，古特雷斯第三次訪問烏克蘭。

當被問及在烏克蘭之後是否可能訪問俄羅斯時，古特雷斯發言人法罕哈克表示，古特雷斯定於周三離開基輔，周四晚上返回紐約，“沒有訪問莫斯科計畫”，但“在離開紐約之前，古特雷斯與俄羅斯副外長謝爾蓋維爾希寧進行了（電話）交談”。

2月23日，聯大第十一屆緊急特別會議以壓倒性多數通過決議，再次要求俄羅斯聯邦立即、徹底、無條件地將其所有軍事力量從烏克蘭國際公認邊界內的領土撤出，並呼籲停止敵對行動。

另據報道，世界衛生組織一名高級官員表示，成千上萬的烏克蘭人遭受了與戰爭有關的各種傷害，需要康復服務和設備。

世衛組織歐洲地區辦事處的薩提什（Satish Mishra）向媒體表示，這些傷害包括骨折、截肢、脊髓損傷、腦部受傷和燒傷。

薩提什補充說，對醫療機構的攻擊，更少的醫護人員和電力短缺使人們難以獲得護理。

世衛組織另一位官員摩根表示，2019年衝突前幾年，烏克蘭的大約一半人口可能會從康復服務中受益，這主要與非傳染性疾病有關，例如心血管疾病或糖尿病。