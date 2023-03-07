日本新型主力火箭發射再次失敗 重創日本航天業

日本/火箭發射

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）和三菱重工業公司7日上午發射了新型主力火箭H3的1號機，但因第二級發動機未能點火，發射再次宣告失敗。在2月17日的發射中，1號機發生主發動機控制裝置供電中斷數秒的故障，導致發射中斷，日本宇宙航空研究開發機構認為可通過修改程序解決問題，此前剛定下6日的發射時間，由於氣象條件不理想，改為7號，而此次結果表明H3的1號機發射完全失敗。

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H3的1號機於日本時間7日10時37分55秒按預定時間發射，雖然順利進行到輔助助推器分離和一級發動機分離，但二級發動機沒有點火，發射人員判斷無法完成任務，發射後835秒發出自毀指令信號。 據信，火箭將在菲律賓東海岸外的海域落下。

H3是2001年登場的H2A火箭的後續機型。據悉其衛星發射能力是之前的1.3倍，成本則降低一半，約為50億日元（約合人民幣2.6億元）。

該火箭原計畫把用於掌握災情的先進光學地球觀測衛星“大地3號”從種子島宇宙中心（鹿兒島縣）送入預定軌道。

“大地3號”衛星結構類似數碼相機，主要在白天對地面狀況進行高精度觀測，同時搭載了能檢測出兩種紅外線的防衛裝備廳的傳感器，原計畫用於驗證能否用於探測彈道導彈發射等軍事用途。根據計畫，還將用來發射向國際空間站及繞月基地運送物資的新型無人補給機。

日本宇宙航空研究開發機構 (JAXA) 於日本時間下午 2:00 舉行了新聞發布會，宣布故障是由於二級發動機未能點火。

不過，目前只明白髮動機本身沒有點火的事實，並不知道原因。日本宇宙航空研究開發機構表示：我們將究明為何沒有點火的原因。 然而，這並不意味着未來H2A的發射會停止。

此外，關於搭載的先進光學衛星“大地3號”，包括再開發的必要性在內，將與相關省廳和民間企業進行討論。 對於稍後預定發射的“大地4號”，將在分析失敗火箭方面故障原因的基礎上，考慮未來的發射計畫。

據《每日新聞》7日報道：東京理科大學航空宇宙工學教授米本浩一說：“二級發動機使用了新技術，例如電氣化驅動。有可能是電器系統異常，但是由於失去了火箭本身，就很難確定原因，我們只能從這次飛行的數據中猜測，調查原因並採取對策需要數年時間。”

他說：“這次失敗將對日本的航天工業產生重大影響。H3 火箭的設計目的是比以前的旗艦火箭更強大並降低成本。如果這樣下去，可能失去日本宇宙開發的基幹部分。宇宙航空研究開發機構 (JAXA) 有一個重複使用火箭的計畫，但是這次失敗也可能影響其研究和開發。”