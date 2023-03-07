白宮對國會兩黨議員提交禁止TikTok法案表示歡迎

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美國白宮2月7日周二對國會兩黨議員提交法案，禁止 TikTok等應用程序，表示歡迎。

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法新社消息，美國國家安全顧問沙利文在一份聲明中表示，對國會兩黨議員周二提交的禁止TikTok等應用程序法案表示歡迎。沙利文表示，這份由一名民主黨參議員和一名共和黨參議員提交的議案，“將允許美國政府阻止某些國家的開發技術產品威脅到美國民眾的個人數據和美國的國家安全”。

提交禁止中國短視頻應用程序Tiktok的是民主黨籍參議員馬克·沃納（Mark Warner）和共和黨籍參議員約翰·圖恩（John Thune）。擔任參議院情報委員會主席沃納3月5日表示，該立法旨在讓政府禁止外國技術產品，如中國公司所擁有的TikTok應用軟件。

美國國會眾議院外交事務委員會上周三投票決定，授予總統拜登禁止 TikTok 的權力，這項舉措如得到落實，將是美國對社交媒體應用程序影響最深遠的限制。

白宮上周給了政府機構30天的時間，以確保TikTok不被安裝在任何聯邦政府的設備和系統上。美國已經有30多個州下達了類似禁令。加拿大和歐盟的政策機構也禁止了將TikTok加載到其公有設備上。

周一，北約成員國丹麥國防部基於保護網絡安全，禁止員工在作業手機使用短視頻分享應用程式TikTok。丹麥國防部發表聲明指出，丹麥網絡安全中心評估後發現有間諜活動風險，並稱TikTok"在裝置上要求獲得特定權限及存取權"。丹麥國防部稱將"禁止官方單位使用這款app"，並稱這是因為"國防部內有重大安全考量，加上使用這款app的工作相關需要相當有限"。

紐約時報稱，西方立法者和監管機構越來越擔心，TikTok及其母公司字節跳動可能會把位置信息等敏感用戶數據交給中國政府。他們指出，法律允許中國政府秘密要求中國公司和公民提供數據，用於情報收集活動。他們還擔心中國可能會利用TikTok的內容推薦來傳播虛假信息。

TikTok長期以來一直否認此類指控，並試圖與字節跳動保持距離。