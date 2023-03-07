白宮稱美中關係不變 反對片面改變台海現狀

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針對中國外長秦剛關於美中關係的最新講話，美國白宮周二重申美中關係競爭而不衝突立場，並表示美中雙邊關係不變，美國一中政策不變，也不樂見台海現狀片面改變。美國並表示支持立陶宛抗中脅迫，力挺雙方深化經濟關係。

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中央社消息，秦剛在上任後首場外交部長記者會談及美中關係時，指責美國對中國的認知和定位出現了"嚴重偏差"，把中國當成最主要對手和最大地緣政治挑戰。

秦剛並指出，美國聲稱要替中美關係加裝護欄、不衝突，實際上是要中國"打不還手，罵不還口"。他表示，“如果美方不踩煞車，繼續沿着錯誤道路狂飆下去，再多的護欄也擋不住脫軌翻車，必然陷入衝突對抗。”

對於秦剛的"好戰言詞"，美國白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）周二在媒體簡報中重申，美國尋求與中國競爭但不衝突的立場，他說，“我們的目標是贏得與中國的競爭，但我們絕對希望保持在這個層次”。

柯比並進一步指出，美國一中政策不變，不支持台灣獨立，不樂見台海現狀片面改變，絕對不希望看到武力改變現狀。

在被問及媒體報導台灣總統蔡英文將在4月初訪美，預計在加州里根圖書館（Reagan Library）發表演說，並與美國聯邦眾議院院長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤時，柯比首先表示，無法代蔡英文就其旅行計畫發言。

柯比重申，美國基於台灣關係法對台灣的支持，協助台灣擁有足夠的自我防衛能力。美方日前才宣布提供台灣包括F-16戰機軍火和相關設備軍售，以實現台灣關係法法規與精神，以及跨黨派對台灣的支持。

另外，白宮國安會戰略溝通協調官柯比並表示，美國長期支持立陶宛對抗來自中國的脅迫，並將其轉化為經濟機會。美國也歡迎立陶宛與台灣在半導體與其他領域展開合作，深化經濟夥伴關係。

美國國務卿布林肯此前在國務院會見立陶宛外長蘭茨貝爾吉斯（Gabrielius Landsbergis），會後雙方並發表聯合聲明。

柯比周二在白宮媒體簡報中被問及美國與立陶宛對話以應對印太地區挑戰，以及美國如何協助立陶宛對抗中國脅迫時表示，美國與立陶宛有非常堅實關係，立陶宛是北約盟邦與親密夥伴。

他指出，美國長期支持立陶宛對抗中國脅迫，並將脅迫轉變為經濟機會。美國作為第三方，加入向世貿組織（WTO）提出的針對中國對立陶宛歧視性貿易行為訴訟，美國也歡迎立陶宛與台灣在半導體與其他領域的合作計畫。

柯比指出，美國將持續與立陶宛一起努力，深化立陶宛與台灣強健經濟夥伴關係，支持台灣有意義參與國際活動，並發展與深化人民往來。

立陶宛因2021年同意與台灣互設代表處遭到中國經濟脅迫，儘管經濟蒙受損失，立陶宛並未屈服於中國壓力。在駐立陶宛台灣代表處2021年11月正式成立後，立陶宛駐台代表機構“立陶宛貿易代表處”也在去年11月正式揭牌運作。