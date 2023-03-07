習近平第三任期加強集中權力由黨掌控 設定增長方向

周日(3月5日)在北京開幕的人大會議將正式確定習近平的中國共產黨總書記第三個任期，並批准對政府進行重大改組。 機構改革必須加強黨的影響力，也就減弱了中央機關的權力，這是法國媒體指出的。

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根據法國回聲報報道，來自中國各地的近 3,000 名代表按計畫於周日在天安門廣場以西巨大的人民宮舉行會議，參加新冠“清零”後時代的第一次人民代表大會。

今年這項中國政治的盛大活動受到特別關注。因為習近平在10月召開的中國共產黨第 20 次全國代表大會的幾個月後，前所未有的（最重要的) 獲得中國共產黨總書記第三個任期。

報道指出，這次大會，這名北京強人成功地將他忠實的盟友安置在黨的政治局中，排除了所有敵對派系。

現在，人民代表大會必須批准實施十年來最大規模中央政府方面的人事變動暨改組。

大多數經濟學家所預測這項增長：可設定為“5% 以上”或“5.5% 左右”。而這個2022年GDP增速限制在3%的世界第二大國，正處於復蘇階段，這也是半世紀以來，中國增長率最弱年份中的一年。這是由於受到嚴格的新冠清零政策的影響；中國去年12 月才取消這政策。

瑞士銀行UBS高級經濟學家張寧指出， “主要目標是刺激消費，但不要指望在消費方面有重大加薪或收入的補貼刺激方案。”

總理一職將由 63 歲的前上海市委領導人李強接任。儘管他去年因對新冠疫情採取災難性管理而出名，並且從未在中央政府中擔任過職務（與其所有前輩不同）。這位習近平的忠實盟友在第 20 次全國代表大會上將會被提升為黨內第二號人物。

中國新的“經濟沙皇”：何立峰

全國人民代表大會還必須批准任命包括中央銀行在內的主要經濟和金融機構的新領導人何立峰。他是習近平自 1980 年代以來的盟友，劉鶴退休後，他有望成為中國新的“經濟沙皇”。

未來五年，以李強為首的新一屆政府成員，在經濟復蘇有待鞏固的情況下，必須迅速抓緊工作。不過，近日的間諜氣球事件打破了緩解與美國緊張關係的希望，北京對俄羅斯的暗中支持越來越激怒烏克蘭的西方盟友。第二十屆全國代表大會期間，習近平主要關注國家安全問題（軍事、食品、科技、能源等）。

全國人大也應該是揭開改革國家機構（包括金融體系）計畫面紗的機會。據官方媒體報道，習近平在向黨中央委員會發表講話時表示，這項全面改革計畫將“有針對性、深化、深遠，觸及深層次利益”。

幾年來，習近平對黨的中央領導進行了重組，將國務院的許多職責轉移到黨的機器上，並在黨的上頭新創建了幾個小組，全部由他個人主持，從而削弱中央機構角色的作用。

這項預期的改革計畫可能會導致更多的部委編入黨組織，也就最終處於習近平的直接領導下。