聯合國委員會促「檢討」港國安法兼撤熱線 港府表強烈不滿及拒絕

香港/國安法

聯合國經濟丶社會及文化權利委員會（CESCR）就香港履行相關國際公約的情況發表審議報告，關注《港區國安法》對司法獨立丶組織工會丶教育和文化等多方面權利凡限制，促請港府與中方合作，檢討國安法，確保港人得享上述權利及自由；另外，。委員會又建議當局廢除國安熱線，指熱線影響公民社會丶工會丶教師等群體的工作及表達自由。

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港府回應時指，委員會偏聽偏信，以偏概全，一面倒地「妄議」香港人權狀況，甚而將「審議工作政治化」；對委員會執意就香港多方面情況作出失實和誤導的內容，港府表示「強烈不滿和堅決拒絕」。

聯合國經社文委員會昨(6日)午發表審議中港澳履行相關國際公約的結論性意見，在香港部分，委員會表示，關注到有報道指，《港區國安法》實質上徹底破壞(abolished)了香港的司法獨立，並藉該法向專上教育師生施壓，包括審查內容丶破壞學術自由，以及作出拘控；另又騷擾和拘捕漫畫家丶審查電影和電台播放，特別是廣泛地監察和審查網上言論，對市民分享科學進程造成負面影響；委員會又關注國安法連同其他本土法例法規的使用，阻礙了市民自由組織工會的權利。

委員會建議港府與主權國一起檢討國安法，確保香港的司法獨立丶組織工會權利丶學術自由及藝術自由獲得充分享用，並保障公民社會持分者丶記者丶人權捍衛者丶律師等人士能正常工作，以便經社文權利和法律援助得到保障。

經社文委員會的檢討訴求，較聯合國人權事務委員會去年7月審議公約落實情況後，直接促請港府暫緩使用和廢除國安法的要求來得委婉。

不過，經社文委員會卻又直接要求港府取消實施兩年多的國安熱線。委員會指出，國安熱線的廣泛使用，可能對公民社會丶工會丶教師及其他持分者的工作和表達造成不利效果。

港府在2020年中實施國安法，同年11月開始開設「國安處舉報熱線」，兩年多來，警方收到超過40萬個訊息；而去年6月推出的「反恐舉報熱線」，則收到接近1.3萬個訊息。警務處長蕭澤頤上月回顧工作時，讚揚市民的舉報工作。不過，社會有不同聲音，認為熱線影被濫用，造成寒蟬效應，亦會削弱社會的互信。

對於委員會報告，港府接近今日凌晨時發表五千多字的長文反駁。港府聲明，強烈反對委員會在聽取港府解釋後，仍偏聽偏信部分不實信息和歪曲報道，以偏概全地在「所謂結論」中一面倒妄議香港人權狀況，執意作出失實丶偏頗和誤導的內容，港府對此表示強烈不滿和堅決拒絕。

針對委員會就國安法的不同建議，港府發言人表明，建議沒有事實基礎兼令人費解。發言人重申，國安法實施後，港人得享各項權利與自由，對委員會抹黑港府在2019年「黑暴」期間的執法行動，港府強烈反對，強調該法令香港恢復穩定，重回發展正軌。

至於委員會建議廢除國安處舉報熱線，發言人直指「無理」，稱熱線便利市民透過不同平台提供與國家安全相關的資料或舉報。

另外，對於委員會建議港府成立獨立的人權委員會或機制以保障市民得享人權丶制訂一條全面的反歧視條例以保護性小眾免受歧視丶以及檢討申請公屋的門檻以便低下階層受惠，港府分別以「沒有迫切需要」和「按既定機制」檢視來加以拒絕。