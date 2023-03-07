邱國正證實台美正磋商讓美軍儲備彈藥存放台灣

美台/政治

台灣國防部長邱國正6日在立法院首度證實，台灣正在和美方磋商，美軍打算把目前在東亞的儲備彈藥等軍備庫存，改存放到台灣。有學者透露，這是為了落實美國國防授權法要求的條款，當台灣發生緊急狀況時，美軍人員只要快速抵達，就可以立刻發揮戰力。

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邱國正6日到立法院外交及國防委員會報告時，國民黨立委江啟臣質詢說，陸軍準備派遣聯兵營前往美國協訓，台美軍事交流的層級提高，美國有沒有可能在台灣重設軍事顧問團？邱國正答覆說，目前沒有這種考慮，也沒有聽說美方有這個做法，但台美軍事交流是不斷在做的。

立委進一步質詢，台灣目前是否已經存放美軍彈藥，讓台灣變成美軍軍備的儲備庫？邱國正說，彈藥存放是台灣軍方平時戰備就在檢討與盤點的，不管有沒有外國軍隊的彈藥來，台灣自己也會作檢討，不一定要等美軍介入。

江啟臣追問，這代表現在正在談嗎？邱國正說，現在的確正在做，他說，「不是美方講什麼我們才做」。江啟臣再問，比如美方將原本放在南韓、日本、菲律賓的儲備彈藥，將美軍在東亞的軍備庫存，改存放到台灣？邱國正，「這也正在談當中」，至於哪一類彈藥最多？他不便公開說明。

對於邱國正證實，台美雙方正在磋商，要把美國的儲備彈藥存放在台灣。台灣的國防安全研究院「國防戰略與資源研究所」所長蘇紫雲表示，這個概念大約在兩年前，就有美方的政治及軍事人士提出來，目的是要在台灣增加預置彈藥裝備的儲存庫。這是為了落實2023年美國國防授權法所要求的條款，也就是要在台灣增加這些物資的儲備，以備萬一的時候，可以給美軍使用，當然也可以給國軍使用。

另外，英國「金融時報」（Financial Times）報導，美國眾議院議長麥卡錫已經跟台灣總統蔡英文達成共識，兩人預計4月在美國加州會面，以避免前眾議院議長裴洛西去年8月訪台時，中國軍方大動作響應的情況重現。

對此，台灣外交部長吳釗燮今天答覆媒體詢問時指出，元首外交是外交工作非常重要的一環，更是外交部的重責大任。但現在還沒有任何具體的規畫出來，因此外交部不會對外說明，未來如果有確定的計畫出爐，外交部跟總統府都會對外說明。