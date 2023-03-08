王滬寧：躺平料將令中國逾400萬人染疫死亡

中國/新冠疫情

中國以清零政策應對武漢肺炎，隨之而實施的封控措施令經濟備受衝擊和質疑，中共政治局委員王滬寧向香港政協委員解釋，中國不能躺平，因為據中國評估，若採取與美國一樣的病毒共存策略，將有四百多萬人因為疫情離世，這是中共管治下無可能向人民交代的事。

廣告 繼續瀏覽後續

中國官方過去未有提及躺平會導致多少人染疫死亡，只是強調採取與病毒共存對人口大國的中國來說，是不可承受之重。王滬寧今早會見香港和澳門政協委員，有與會者向香港傳媒引述王滬寧披露中國的推斷死亡數字。

中國的染疫及死亡病例一直難以說清楚。總部位於英國的健康數據分析公司Airfinity在中國通關後的1月11日發表報告，指中國由去年12月7日全面鬆綁嚴厲的“清零”疫情封控措施至報告公布時，累計死亡人數將高達58.4萬人。該公司預計，中國全境至4月底累計染疫死亡病例將達到170萬人。但到了2月9日，中國官方稱，截至該日，新冠的死亡病例是83150人，而美國《紐約時報》綜合四家獨立研究機構的評估指出，截至2月16日，中國自2020年以來，疫情可能已造成100萬至150萬人死亡。

根據公開數據，疫情爆發以來，美國有1.03億人受感染，113萬人死亡。